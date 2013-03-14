'ABD askerleri, esirlere işkence yaparken büyüteçle karınca yakar gibiydiler'

WikiLeaks'in kaynağı Amerikalı er Bradley Manning, ABD askerlerinin öldürmekten keyif alan hallerini sızan ifadesinde "Büyüteçle karınca yakar gibiydiler" diye özetledi.

ABD Dışişleri’ne ait gizli yazışmaları WikiLeaks’e sızdırmaktan yargılanan Amerikalı er Bradley Manning’in askeri mahkemeden sızdırılan ses kaydı Irak’ta olup bitenlere dair çarpıcı ifadeler içeriyor. Manning Amerikan askerlerinin sivil katliamını nasıl kutladıklarını anlatırken “Büyüteçle karınca yakar gibiydiler” benzetmesini yaptı. Basın Özgürlüğü Vakfı (FPF), Manning’in 28 Şubat’ta mahkemeye sunduğu 70 sayfalık ifadesinin ses kaydını yayımladı. Böylece dünya, Manning’in sesini Mayıs 2010’da Irak’ta görevliyken tutuklanmasından bu yana ilk kez duyarken, duruşmanın yasadışı yollarla kaydedilip FPF’ye yollandığı belirtildi. Sızıntının en önemli unsuru, Manning’in ABD ordusunun Afganistan ve Irak’ta yaptıklarından ‘ikrah getirdiği’ için ‘WikiLeaks köstebeği’ olduğunu gözler önüne sermesi.

Manning, Temmuz 2007’de Bağdat’ta Reuters’ın fotoğrafçısı ve şoförünün yani sivillerin ölümüne yol açan Apache saldırısının ardından ABD askerlerinin ‘kutlama’ yaptığını gösteren videoyu sızdırmıştı. Manning, WikiLeaks’in ‘Collateral Murder’ (Tali Cinayet) başlığıyla yayımladığı bu ilk ‘sızıntısının’ kendisinde yarattığı ‘tahribatı’ şöyle anlattı: “Videoyu izlemek bana duygusal açıdan büyük yük oldu. Ancak videonun benim için en dehşet verici yanı ise askerlerin kana susamışlıktan zevk alır bir halde görünmeleriydi. Askerler, büyüteçle karınca yakan çocuklar gibiydi.”

Öldürmeye takıntılı ruh hali

Irak ve Afganistan savaşıyla ilgili gizli bilgilerin ABD’ye zarar vereceğine inanmadığını belirtip “Amerikan halkının bu bilgilere ulaşmasının savaş konusunda tartışma başlatacağını düşünmüştüm” vurgusu yapan Manning, Irak’ta görevliyken hissettiklerini şöyle anlattı: “Irak’ta konuşlandırıldığımda, kendimi silah arkadaşlarıma yabancılaşmış hissettim. İnsan hayatına değer vermiyormuş izlenimi bırakan bir ordu vardı ve ben bunun çatışmasını yaşıyordum. Katıldığımız operasyonlar kapsamında listelerdeki insanları yakalayıp öldürmek konusunda takıntılı bir ruh haline saplanmıştık. Hiçbir şeyden şüphelenmiyorduk. Ev sahibi ülkeden partnerlerimizle işbirliği yapmıyorduk. Kısa vadeli hedefler ve misyonları yerine getirmenin ikincil ve üçüncül etkilerini görmezden geliyorduk.”

20 yıl hapis cezası alabilir

Hakkındaki 22 suçlamadan 10’unu kabul ederken ‘düşmana yardım’ suçlamasını reddeden 25 yaşındaki Manning’in, 20 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.