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Dünya

Büyümesi 3 yaşında durdu; o aslında 23 yaşında

Aile tedavi için bir yardım kampanyası başlattı; yaklaşık 30 bin liraya ihtiyaç var

27 Nisan 2018 18:30

Hindistan'da yaşayan 1995 doğumlu Manpreet Singh'ın konuşmayı ve hatta yürümeyi bile öğrenmeden önce büyümesi durdu. Fiziksel ve zihinsel gelişimi 3 yaşında duran Manpreet, konuşamıyor. Tıpkı bir bebek gibi ihtiyaçlarını ağlayarak ve sesler çıkararak belli ediyor. 

Manpreet'e şuan 45 yaşındaki amcasıyla 42 yaşındaki yengesi bakıyor. Ailesi, Manpreet'i bu sorunu başladığında doktora götürdüklerini, doktorun kendilerine 'Geçici bir sorun, büyümeye devam edecek' dediğini söyledi. Ancak Manpreet hastalığı yüzünden büyümesi durdu.

Doktorlar büyüme kusurunun bir hormon eksikliğinden kaynaklandığını, ancak pahalı bir tıbbi araştırma olmadan tam olarak ne olduğunu belirleyemediklerini söyüyor. 

Bölgede görevli sağlık görevlisi MK Bhadu, "Hastanın büyümesi hormonal dengesizlik nedeniyle durdu. Bir çocuk, üç yaşından itibaren zihinsel ve fiziksel olarak gelişmeye başlar. Vücudu gelişmezse, ebeveynleri onu daha iyi bir sağlık kuruluşuna götürmeli ve tedavi etmelidir" dedi. 

Ancak bilim insanları, Manpreet'in dünya çapında sadece 300 kişiyi etkileyen nadir bir genetik hastalık olan Laron Sendromu'na sahip olabileceğine inanıyor. Laron Sendromu hastalığına sahip kişiler,  bazı hormonların eksikliği nedeniyle büyüyemiyor. 

Aile şimdi tedavi için bir yardım kampanyası başlattı. Manpreet'in hastalığının araştırılması ve tedavi edilebilmesi için en az 5 bin 400 Sterline (Yaklaşık 30 bin TL) ihtiyaç var.  

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Manpreet Singhbüyüyememe hastalığıHindistan

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