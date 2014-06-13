'Büyümemizi olumsuz etkileyecek'



Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Schulte, İstanbul'da yapılacak 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanı nedeniyle kendilerini "daha düşük bir ekonomik büyümenin" beklediğini söyledi. Schulte bu durumun üstesinden gelmeleri gereken zorluklara bir yenisini eklediğini vurguladı.

Fraport Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai'daki havalimanının genişletilmesinin de Frankfurt Havalimanı'nın ekonomik büyümesini etkilediğini belirtti.

Avrupa'nın üçüncü büyük havalimanı konumundaki Frankfurt Havalimanı'nın güçlü iç pazar ve vatandaşların artan seyahat etme arzusu sayesinde iyi durumda olduğunu ifade eden Schulte, bu yıl ve gelecek yıllarda yolcu sayısında yüzde 2 ila 3 arasında artış beklediklerini ifade etti.

Fraport şirketi İstanbul'da yapılacak yeni havalimanının inşası ve işletmesi için bir Türk partnerle birlikte ihaleye girmiş, ancak ihaleyi kazanamamıştı. Yıllık yolcu sayısı 27 milyonu bulan Antalya Havalimanı'nın işletmesi ise Fraport tarafından yapılıyor.