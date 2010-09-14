-BÜYÜMEDEKİ ARTIŞ İHRACATÇIYI ŞAŞIRTMADI İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ikinci çeyrekte yaşanan çift haneli ihracat artışının çift haneli büyüme getirdiğini kaydetti. Büyükekşi, TÜİK'in açıkladığı 2010 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yazılı açıklamasında, yüzde 10,3'lük büyümenin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ancak ihracatçı için sürpriz olmadığını belirtti. İhracatın aynı dönemdeki performansının da son derece parlak olduğunu ifade eden Büyükekşi, ''TÜİK rakamlarına göre ikinci çeyrekte Türkiye'nin ihracatı yüzde 23,9 arttı. İlk çeyrekteki yüzde 6,3 ile karşılaştırıldığında ihracatta ciddi bir canlanma yaşandı. Bir anlamda çift haneli ihracat artışı çift haneli büyüme getirdi'' değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin diğer ülkelere göre pozitif bir ayrışma yaşadığına işaret eden Büyükekşi, büyüme rakamlarının kendisi kadar içeriğinin de önem taşıdığını vurguladı. Büyükekşi, harcamalar yöntemiyle yapılan hesaplamada özel tüketimin GSMH'deki payının birinci çeyreğe göre azalması, kamunun payı sabit kalırken, yatırımların payının artmasını sağlıklı bir gelişme olarak değerlendirdi. Dış ticaretin gayrı safi milli hasılaya katkısında olumlu bir gelişme yaşandığını belirten Büyükekşi, Türkiye'nin uzun vadede dış ticaret yapısını değiştirmesi ve dış ticarette dengeye gelinmesi hedefiyle ihracatın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.