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Ekonomi

Büyüme verileri piyasaları sarstı

Global piyasalardaki yoğun satışların yanı sıra yurtiçinde piyasa beklentilerinin altında kalan büyüme verisi tedirginliği artırdı.

11 Eylül 2008 03:00

Lehman Brothers’ın 3’üncü çeyrekte hisse başına 5.92 dolar zarar açıklaması, başta Avrupa borsaları olmak üzere dünya borsalarında sert satışlara yol açtı.

Global piyasalardaki yoğun satışların yanı sıra yurtiçinde piyasa beklentilerinin altında kalan büyüme verisi tedirginliği artırdı. Dolar 1.24 YTL’yi, faiz ise yüzde 19.06’yı gördü. İMKB ise yüzde 2.07 oranında değer kaybetti.

Global piyasalarda demir cevheri fiyatlarındaki artışın şirketlerin maliyetlerini artırması ve bunun da çelik fiyatlarını düşürmesi yurtdışı borsalarda çelik hisselerini olumsuz etkilerken, Erdemir hisseleri de yüzde 4.32 geriledi.

Dolar yükseldi, borsa düştü

Lehman tedirgin etti

ABD’nin zor durumdaki dördüncü büyük yatırım bankası Lehman Brothers, önceki gün Kore Kalkınma Bankası’nın yüzde 25’lik hissesini almaktan vazgeçtiği yönündeki söylentiyle piyasaları sarsarken, dün de 3’üncü çeyrek zararıyla tedirgin etti.

Yatırım yönetimi birimindeki çoğunluk hissesini satma niyetinde olduğunu açıklayan Lehman Brothers, satış için birkaç potansiyel alıcıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Likidite sıkıntısı yaşadığı düşünülen şirket likidite havuzunun 42 milyar dolar olduğunu tahmin ettiğini ve İngiliz BlackRock’a 4 milyar dolar değerindeki İngiltere konut mortgage portföyünü satmak üzere görüşmelerde olduğunu belirtti.


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