Büyüme verileri öncesi dolar haftaya nasıl başladı?

T24
Üçüncü çeyrekteki büyüme verilerinin açıklanması öncesi, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalmasıyla %1'in üzerinde düşüşle 5.26'lı seviyelere gerileyen, haftayı da 5.29'lardan tamamlayan dolar/TL bu sabah en yüksek 5.3245'i gördü, en düşük 5.28'i test etti.
Euro/TL 6.05, sterlin/TL ise 6.74'te.
Bir önceki çeyrekte yüzde 5.2 olarak gelen büyüme verisi bugün saat 10:00’da açıklanacak. Beklenti, büyümenin yüzde 2 civarında kalması yönünde.
Veriler öncesinde erken işlemlerde;
- Dolar en düşük 5.2882 lirayı ve en yüksek 5.3241 lirayı gördükten sonra 5.28-5.29 lira aralığında,
- Euro en düşük 6.0406 lirayı ve en yüksek 6.0890 lirayı gördükten sonra 6.04-6.05 lira aralığında,
- Sterlin en düşük 6.7341 lirayı ve en yüksek 6.7871 lirayı gördükten sonra 6.73-6.74 lira aralığında işlem görüyor.