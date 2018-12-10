Büyüme verileri öncesi dolar haftaya nasıl başladı?

T24

Üçüncü çeyrekteki büyüme verilerinin açıklanması öncesi, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalmasıyla %1'in üzerinde düşüşle 5.26'lı seviyelere gerileyen, haftayı da 5.29'lardan tamamlayan dolar/TL bu sabah en yüksek 5.3245'i gördü, en düşük 5.28'i test etti.

Euro/TL 6.05, sterlin/TL ise 6.74'te.

Bir önceki çeyrekte yüzde 5.2 olarak gelen büyüme verisi bugün saat 10:00’da açıklanacak. Beklenti, büyümenin yüzde 2 civarında kalması yönünde.

Veriler öncesinde erken işlemlerde;