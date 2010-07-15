'Büyüme ve istihdamda rekor kırıyoruz'

T24 - Yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonominin yavaşlayabileceğini belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki 1 yıl içinde vergilerde herhangi bir indirim veya artış düşünmediklerini belirtti. Şimşek, ''Türkiye, istihdam ve büyümede rekor kırıyor. Enflasyon ve bütçe açıkları aşağı doğru" dedi. Şimşek 2009 yılı Ocak-Haziran dönemlerine göre bütçe açığının yüzde 33.5 azaldığını da belirtirken, faiz dışı fazlada 3 katlık bir artış olduğunu belirtti.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin büyüme ve istihdamda rekor kırdığını, enflasyon ve bütçe açıklarının da aşağı doğru trend izlediğini belirtti.



Şimşek, ''yakın dönemde hiçbir şekilde ne vergilerde bir indirim, ne de artış öngörüyoruz'' dedi. Bakan Şimşek, ''Makroekonomik Gelişmeler ile 2010 yılı Ocak-Haziran Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri'' konusunda düzenlediği basın toplantısında, Türk ekonomisinin şu anda Avrupa'da büyüme rekorunu elinde bulunduran, en fazla istihdam yaratan ve kredi notunu da iki kademe artıran ülke durumunda bulunduğunu söyledi.





'Ekonomi yılın ikinci yarısında yavaşlayabilir'





Türk ekonomisinde son birkaç çeyrektir yakalanan hızlı toparlanmanın yerini, yılın ikinci yarısında muhtemelen önemli bir yavaşlamaya bırakacağını bildiren Şimşek, ''Türkiye'nin kendi iç dinamikleri, güçlü temelleri var ama biz dünyada bir ada değiliz. Dünya ile önemli mali ve ticari ilişkilerimiz var. Buradaki gelişmelerden etkilenmemek mümkün değil. Türk ekonomisinde ikinci yarıda nispi olarak yavaşlama gündeme gelebilir ama yine de Türkiye'nin güçlü bir büyümeyle dünyada çok iyi bir konumda olacağını tahmin etmek zor olmaz'' diye konuştu.





'Önümüzdeki 1 yılda ne vergi artışı ne de indirimi düşünüyoruz'





Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün (15 Temmuz 2010) açıklanan istihdam verilerinde 1.8 milyon yeni istihdam sağlandığının görüldüğünü kaydeden Bakan Şimşek, bunun 1.1 milyondan fazlasının da tarım dışında ortaya çıktığına dikkat çekti. Şimşek, ''Türkiye, istihdam ve büyümede rekor kırıyor. Enflasyon ve bütçe açıkları aşağı doğru. Bu güzel resim inşallah önümüzdeki dönemde de devam eder. Geçen yıl bizleri eleştiri yağmuruna tutanların bugün kendileri için özeleştiri yapıp yapmadıklarını merak ediyorum'' dedi. Büyümede yavaşlama trendine geçilmesinin, önümüzdeki süreçte vatandaşa bir vergi artışı şekilde yansımasının söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine de Şimşek, hükümet olarak önümüzdeki dönemde, yani bir yıllık bir perspektifle bakıldığında hiçbir şekilde ne vergilerde bir indirim, ne de artış öngördüklerini belirtti.



Türkiye'nin sosyal devlet anlamında çok önemli mesafeler kaydettiğini belirten Şimşek, vatandaşın sosyal güvenliğini Avrupa ve dünya standartlarının çok ötesinde cömert bir şekilde sağladıklarını, sağlıkta da bunun aynı şekilde olduğunu söyledi. Çift haneli büyümenin şartları olduğuna işaret eden Şimşek, ''o tabii ki Türkiye için şu anda öngörülebilir bir husus değildir'' dedi.





Şimşek: Bütçe açığı 6 ayda yüzde 33.5 azaldı





Şimşek, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2009'un aynı dönemine göre bütçe açığının yüzde 33.5 oranında azalarak, 15.4 milyar liraya düştüğünü belirterek, ''Bu tutar yıllık bütçe açığı hedefimizin yüzde 30.7'sine tekabül etmektedir. Dolayısıyla ilk 6 aydaki performansa baktığımız zaman aslında bütün yıl için öngördüğümüz açığa oranla iyi bir noktadayız'' dedi.





'Faiz dışı fazla 3 katına çıktı'





Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 4 milyar lira olan faiz dışı fazlanın bu senenin ilk yarısında ise 12 milyar lira olduğuna işaret eden Şimşek, ''Faiz dışı fazlada geçen senenin aynı dönemine göre 3 katlık bir artış söz konusu. Yani faiz dışı fazlada da Türkiye'nin performansı oldukça güçlü'' diye konuştu.



Şimşek, bütçe gelirlerinin bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.1 artışla 121 milyar liraya ulaştığını, bütçe giderlerinin ise yüzde 9.3 oranında artışla 136.5 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.





