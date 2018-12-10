Büyüme rakamları açılandı, ilk yorum geldi: Dengelenme değil çakılmadır

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini (büyüme rakamları) açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3; ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 2'lik beklentinin altında kalarak yüzde 1,6 büyüdü.

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Açıklanan rakamları yorumlayan ekonomist Doç. Dr. Ümit Akçay, bunun 'dengelenme değil çakılma' olduğu yorumunda bulundu. Akçay, kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda, "2018 III.Ç'de GSYH %1,6 arttı. Bu 'dengelenme' değil, 'çakılmadır'. Zira 2018'in ilk iki çeyreğinde büyüme 7.2 ve 5.3 idi" dedi. Akçay, "Büyümenin bileşenlerine baktığımızda, döviz krizinin etkisi ile artan ihracatın sağladığı destek ve devletin tüketim harcamaları 1.6 büyümeyi getirmiş. Hanehalkı tüketim harcamaları GSYH'dan da yavaş artmış: 1.1" diye ekledi.

Ekonomist Mustafa Sönmez de, yine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli gelirde 3. çeyrek büyümesi yüzde 1.6'da kaldı. Önceki çeyreklerde yüzde 7,2, 5,3 artan milli gelir Temmuz-Eylül döneminde ancak yüzde 1,6 arttı. Son çeyrekte ise eksi büyüme bekleniyor" yorumunda bulundu.