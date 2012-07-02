Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2012 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2012 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 14,2'lik artışla 329 milyar 20 milyon lira oldu. Sabit fiyatlarla ise bu dönemde ekonomi yüzde 3,2 büyümeyle 27 milyar 89 milyon lira olarak belirlendi.

Öte yandan, takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3'lük artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri de bir önceki döneme göre yüzde 0,2 arttı.