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Ekonomi

Büyüme oranını yakalayacağız ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 19:42

-Büyüme oranını yakalayacağız ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirirken, ''bugün açıklanan veriler, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz 2011 büyüme oranını yakalayacağımızı göstermektedir'' dedi. Ergün yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan Ekim Ayı Kapasite Kullanım Oranı verilerini değerlendirdi. Bakan Ergün, Ekimde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının, geçen yılın aynı ayına göre 1,7 puan, bir önceki aya göre ise 0,8 puan artarak yüzde 77 seviyesinde gerçekleştiğini, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranının da bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 75,1 olduğunu anımsattı. Kapasite kullanım oranının, Ekim ayında beklentilerin bir miktar üzerinde artış gösterdiğini belirten Ergün, ayrıca Ekimde 2008 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek kapasite kullanım oranına ulaşıldığına dikkat çekti. Türkiye'nin bu yılın ilk yarısında çok hızlı bir büyüme kaydettiğini, yılın ikinci yarısı için ise daha ılımlı bir büyüme gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Ergün, ''Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yıl için büyüme oranını yüzde 7,5 olarak öngörmüştük. Bugün açıklanan veriler, OVP'de öngördüğümüz 2011 büyüme oranını yakalayacağımızı göstermektedir'' dedi.

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