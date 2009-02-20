Büyüme kaygısı sardı Merkez 1.5 puan faiz indirdi

Merkez Bankası'nın konuya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:

JP Morgan: Faiz indirimi, büyümeye yönelik kötümserliği doğruladı

TCMB'nin açıklamasında borçlanma faiz oranlarının yüzde 13'ten yüzde 11.5'e ve borç verme faizlerinin ise yüzde 15.50'den yüzde 14'e indirildiği ifade edildi.Son üç toplantıda faizleri 3.75 puan indiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün gerçekleştirdiği bu yılın ikinci toplantısında piyasa beklentilerinin üstünde bir faiz indirimi yaptı. Kasım ayında 0.50, aralıkta 1.25, ocakta ise 2 puanlık faiz indirimi yapan PPK, dün yüzde 13 olan borçlanma faizini 1.5 puan indirerek yüzde 11,5'e çekti. Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanan PPK, borç verme faizini de 1.5 puan indirerek yüzde 15,5'ten yüzde 14'e düşürdü. Böylece faizde son dört toplantıdaki indirim 5.25 puana ulaşmış oldu.PPK tarafından yapılan açıklamada, ekonomideki yavaşlamanın sürdüğüne dikkat çekilerek, "uluslararası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki sorunlar devam etmektedir. Bu çerçevede iktisadi faaliyetteki toparlanmanın zaman alacağı ve enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği düşünülmektedir" denildi. Emtia fiyatlardaki düşüşün de altını çizerek enflasyondaki gerilemenin hızlanacağı ve yıl sonu hedefine öngörülenden daha çabuk ulaşılacağı tahmininde bulundu.Son dönemdeki agresif faiz indirimlerine rağmen finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam ettiğine işaret eden Kurul, "Merkez Bankası, uluslararası piyasalardaki sorunların ekonomimiz üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşen tedbirleri almaya devam edecektir. Küresel krizin reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizlikler halen yüksek seviyede seyretmektedir. Bundan sonraki olası faiz indiriminin miktarı ve zamanlaması enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmelere bağlı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Kurul ayrıca, finansal sistemdeki akışkanlığın ve kredi piyasalarının etkin bir şekilde çalışmasının önemine dikkat çekerek döviz likiditesi ile ilgili ek düzenlemelerin devreye sokulması konusunda mutabık kalındığını bildirdi."Para Politikası Kurulu (Kurul), Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan kısa vadelifaiz oranlarınının indirilmesine karar vermistir:a) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 13’ten yüzde 11,50’ye, borç verme faiz oranı ise yüzde 15,50’den yüzde 14’e indirilmiştir,b) Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 7,5’e, borç verme faiz oranı ise yüzde 18,50’den yüzde 17’ye indirilmiştir,c) Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 14,50’den yüzde 13’e indirilmiştir."Merkez Bankası'nın açıklamasında ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve küresel ekonomideki sorunların devam ettiği belirtildi. Ekonomide büyümeye yönelik risklere dikkat çekilirken petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyon sürecine katkı sağladığı belirtildi.TCMB'nin açıklamaları şöyle devam etti:"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir. Uluslararası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki sorunlar devam etmektedir. Bu çerçevede iktisadi faaliyetteki toparlanmanın zaman alacağı ve enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği düşünülmektedir. Ayrıca, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki birikimli düşüşler enflasyonu olumlu etkilemektedir.Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün hızlanacağı ve yıl sonu hedefine öngörülenden daha önce ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonunda enflasyonun hedefin belirgin şekilde altında kalma ihtimalinin sürdüğü değerlendirmesinde bulunan Kurul kısa vadeli faizlerin 150 baz puan indirilmesine karar vermiştir."Kurul, son dönemde gerçekleştirilen faiz indirimlerine rağmen finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam ettiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama temel amacı ile çelişmemek kaydıyla, uluslararası piyasalardaki sorunların ekonomimiz üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düsen tedbirleri almaya devam edecektir. Küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizlikler halen yüksek seviyede seyretmektedir. Bundan sonraki olası faiz indiriminin miktarı ve zamanlaması enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmelere bağlı olacaktır.Ayrıca Kurul, finansal sistemdeki akışkanlığın ve kredi piyasalarının etkin bir şekilde çalışmasının önemine dikkat çekmiş ve bu doğrultuda döviz likiditesi ile ilgili ek düzenlemelerin devreye sokulması konusunda mutabık kalmıştır.Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul’un geleceğe yönelik duruğunu değiştğirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti sekiz iş günü içinde yayımlanacaktırJP Morgan, TCMB Para Politikası Kurulu'nun dün yaptığı 150 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdiği raporunda, TCMB'nin 50 baz puan seviyesindeki piyasa beklentisinin çok üzerindeki bu faiz indiriminin, büyümeye yönelik kötümserliği ve dezenflasyona (Enflasyon beklenti ve belirtilerinin önlenerek ekonomik istikrarın korunması) yönelik iyimserliği teyit ettiğini bildirdi. JP Morgan, 2009 yılı için ekonomide daralma beklentisini yüzde 0.8'den yüzde 2.0'ye revize ederken, yıl sonu için enflasyon beklentisini de yüzde 6.0'dan yüzde 6.7'ye indirdi.JP Morgan, bu senaryo çerçevesinde TCMB'nin faiz indirimlerine Mart ayında 100 ve Nisan ayında 50 baz puan ile devam etmesini ve faizi yüzde 10 seviyesine çekmesini beklediğini de vurguladı. JP Morgan, yüzde 10 seviyesinden sonra TCMB'nin faiz indirimlerine ara vereceğini ve yapılmış indirimlerin etkilerini izleyeceğini, 2009'un geri kalanında başka faiz indirimi olmayacağını tahmin ediyor. JP Morgan, 2010 yılında ise enflasyonda yükseliş yaşanması halinde faiz artırımına gidilmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. TCMB'nin bu büyük faiz indiriminin Orta Avrupa ülkelerinin para birimlerindeki zayıflıklar göz önüne alındığında riskli bir adım olduğunu da dile getiren JP Morgan, bu ortamda IMF programına ihtiyacın daha yüksek olduğunu vurguladı.