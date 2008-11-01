Büyüme hızı yüzde 4'e düşürüldü

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, küresel kriz ortamında ana politikalarının,"Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek temel dokümanlarda, temel göstergelerde fazla bir hasar oluşturmadan amaca ulaşmak" olduğunu bildirdi.

Ekren, Başbakanlık yeni binada düzenlediği basın toplantısında, 2009

Programı, genel ekonomik hedefler, yatırımlar ve küresel ekonomik kriz konusunda

değerlendirmelerde bulundu.

Küresel krizin anatomisinin, eyleminin ve yönetiminin bugünkü verilerle daha kolay değerlendirilebileceğini kaydeden Ekren, ana hatlarıyla bakıldığında özellikle ABD'deki tutsat (mortgage) kredilerindeki ikinci kalite süreçle başlayan, fakat daha sonra anlaşıldığı şekilde başka sektörlerde de ikinci kalite menkul kıymetlerin olduğu varsayımına dayanan bu sürecin, zaman içinde sistematik tercih ve hatalarla da birleşince sistematik bir şok üretecek noktaya geldiğini kaydetti.

Ekren'in yaptığı açıklamalara göre, 2009 ekonomik programı özetle şu başlıklardan oluştu:



* 2009'da yüzde 5 olan büyüme hedefini yüzde 4'e indirildi



* Orta vadeli bütçe programı üzerinde yeniden yapılandırılabilir.



* Kamu yatırımları mali disiplini bozmadan yapılacak.



* 2009'da toplam kamu yatırımları yüzde 22.9 artarak 37,5 milyar YTL olacak.



* Ekonomik ve sosyal konsey yeniden yapılanacak.



* Ekonomi koordinasyon kurulu güçlendirilecek.



* Ayda bir kez ekonomik duruma ilişkin açıklama yapılacak.

