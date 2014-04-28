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Ekonomi
Deutsche Welle

Büyüme hızı düşecek

Alman ekonomisindeki umulmadık canlanmanın yerini normal seyre bırakması bekleniyor. Kış aylarının ılık geçmesi sayesinde büyüme hızı sıçrama yapmıştı.

28 Nisan 2014 17:18

Almanya Merkez Bankası'nın (AMB) yılın ikinci çeyreğiyle ilgili tahminleri yılın başlarındaki kadar iyimser değil. 2014 yılına canlanmayla giren Alman ekonomisinin ikinci üç aylık dönemde hissedilir şekilde hız keseceğinin belirtildiği AMB raporunda yılın ilk aylarındaki canlanmaya kış mevsiminin ılık geçmesi neden gösteriliyor. Olumlu kış etkisinin istatistiki nedenlerle ilkbaharda Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın artış hızını düşüreceğine de aylık raporda yer veriliyor. Alışılmışın dışındaki tüketim eğiliminin ve gayrı menkul talebindeki artışın konjonktürü beslemeye devam edeceği de raporda dile getiriliyor.

AMB'nin aylık raporunda, yılın ilk aylarındaki büyüme hızının normal beklentilerin çok üzerine çıkmış olabileceği belirtilmekle birlikte büyüme hızıyla ilgili somut rakam verilmiyor. Reuters ajansının tahminlerini sorduğu ekonomi uzmanları 15 Mayıs'ta açıklanması beklenen Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla oranının yüzde 0,6'yı bulabileceğini ifade ettiler. 2013 yılının son üç aylık döneminde Alman ekonomisi yüzde 0,4 oranında büyümüştü. 2014'ün ilk aylarındaki canlanmada rol oynayan faktörler arasında geçen yılın son aylarında sipariş girdisinin artması nedeniyle imalat sanayinin yüksek kapasiteyle çalışmış olması da gösteriliyor. Aynı zamanda inşaat faaliyetleri de kış aylarının oldukça ılık geçmesi sayesinde kesintisiz devam etti. Alman ekonomisindeki canlanma ithalat ve istihdamın artmasına da yaradı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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