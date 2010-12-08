-BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 7,2'YE YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Cari yılsonu yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 7'den yüzde 7,2'ye yükseldi. Merkez Bankasının, mali ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerle profesyonellerin beklentilerini saptamaya yönelik her ay iki kez düzenlediği Beklenti Anketinin Aralık ayı birinci dönem sonuçları açıklandı. Buna göre, cari yılsonu yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 7,2 olarak belirlendi. Kasım ayının ikinci anketinde bu oran yüzde 7 düzeyindeydi. Gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 4,8'den yüzde 4,9'a çıktı. -CARİ AYIN TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 0,42'YE GERİLEDİ- Cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi, Aralık ayının ilk anketinde yüzde 0,42'ye geriledi. Bu oran, Kasım ayının ikinci anketinde yüzde 0,87 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 0,46'dan yüzde 0,66'ya çıktı, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi de yüzde 0,70'den yüzde 0,61'e geriledi. Kasım ayının ikinci anketinde yüzde 8,10 olarak belirlenen yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise Aralık ayının birinci anketinde yüzde 7,30'a geriledi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 7,14'ten yüzde 6,98'e, 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,52'den yüzde 6,48'e indi. -CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 41,3 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ- Cari ay sonu dolar kuru beklentisi,1,4800 liraya çıktı. Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,4800 liraya, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,5200 liraya yükseldi. Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi ise 41 milyar 318,3 milyon dolara yükseldi. Kasım ayının ikinci anketinde beklenti 39 milyar 980,6 milyon dolar düzeyindeydi. Öte yandan ankette, Hazinenin gelecek 12. ayın altı aylık bono ihalesinde yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8,27'den yüzde 8,21'e, gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi devlet tahvili ihalesinin yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 8,58'den yüzde 8,52'ye, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli TL cinsi devlet tahvili ihalesinin de yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 9,57'den yüzde 9,43'e geriledi.