T24 LogoT24 Logo
Gündem

Büyüküstün'ün gazeteciyi gasp etmekle suçlanan sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu

Yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan iddianame düzenledi

30 Haziran 2017 17:54

Emirgan'da oyuncu Tuba Büyüküstün'ü görüntüleyen gazetecilerin fotoğraf makinesini yağmaladığı iddasıyla iki korumasıyla birlikte tutuklanan işletmeci Umut Evirgen'in hakkındaki soruşturma tamamlandı. Evigen ve iki koruması hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Tuba Büyüküstün ile Emirgan'da görüntülenen Umut Evirgen'in iki korumasının gazetecilerin de içinde olduğu aracı kovalamaya başlamış, aracın önünü keserek silah zoruyla gazetecilerin fotoğraf makinelerini gasp ettiği öne sürülmüştü.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatmış gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve korumaları Doğan Akbaş ile Ahmet Fatih Baltacı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. 

15 yıla kadar hapis cezası 

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Umut Evirgen ve iki koruması hakkına "Yol kesmek suretiyle birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, Umut Evirgen ve iki korumasının 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. (DHA)

ETİKETLER

TubaBüyüküstünSevgilisiTutuklandıCezaGaspGazeteci15

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24