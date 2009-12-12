Büyükuncu yarı finalde

T24 - İstanbul'da yapılan 13. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 100 metre sırtüstü seçmelerinde Türkiye rekoru kıran Derya Büyükuncu, yarı finale kaldı.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın üçüncü gün sabah seansında, erkekler 100 metre sırtüstü seçmelerinde 1. seride yüzen Derya Büyükuncu, 51.45'lik derecesiyle 52.40 ile kendisine ait olan Türkiye rekorunu geliştirerek, serisinde 1'inci, genel klasmanda ise 12. olarak yarı finale çıktı.



Derya, akşam seansında saat 18.05'de yarı finalde yüzecek.



Seçmede 2. seride yüzen Alp Yokay, 54.59'luk derecesiyle serisinde 4'üncü, genel klasmanda 40'ıncı, 3. seride yüzen Volkan Atakan 54.61'lik derecesiyle serisinde 8'inci, genel klasmanda 41. ve 1. seride yüzen Tayfun Konuralp ise 57.43'lük derecesiyle serisinde 4'üncü, genel klasmanda 49. olarak elendi.



Toplam 50 sporcunun yüzdüğü seçmelerde, dün 3 Avrupa ve şampiyona rekoru kıran Rus Stanislav Donets, 49.66'lık derecesiyle en iyi dereceyi yaparak, yarı finale kaldı.

