-BÜYÜKTÜMTÜRK: YASAL ZORUNLULUK NEDENİYLE 'ŞÜPHELİ' KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 04.03.2011 - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili hazırlanan fezlekede isimleri geçen şahısların, tüm soruşturmanın tamamlanamamış olması ve yasal zorunluluk nedeniyle ''şüpheli'' olarak nitelendirildiğini bildirdi. Büyüktümtürk, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Martta kendilerine yapılan müracaatı değerlendirerek soruşturmanın CMK. 250 maddesi kapsamına alınmasına karar verildiğini hatırlattı. Hazırlanan fezlekenin yetkili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini kaydeden Büyüktümtürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Daha önceden tarafımızdan şüpheli olarak savunmaları alınan bazı medya mensupları, bir kısım kamu görevlileri ve diğer bazı şahıslar hakkında tüm soruşturmanın henüz tamamlanamamış olması ve yasal zorunluluk nedeniyle ''şüpheli'' nitelendirilmesi yapılmıştır.'' İleri sürülen iddialar nedeniyle fezleke tanzim edildiğini belirten Büyüktümtürk, şunları kaydetti: ''Fezlekede adı geçen ve bu aşamada yasal zorunluluk nedeniyle 'şüpheli' olarak gösterilen kişilerin herhangi bir örgüt üyesi oldukları ya da örgüte yardım ettikleri konusunda bir tespit yapılamamış olup buna yönelik iddiaya da yer verilmemiştir'' Büyüktümtürk, düzenlenen fezlekenin bir iddianame niteliği taşımadığına vurgu yaparak, şüphelilerin hukuki durumlarının tayini ve takdirinin CMK 250 maddesi kapsamında yetkili Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacağını kaydetti.