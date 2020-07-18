Büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri, artık mülkiyetindeki AVM'lerin ruhsat yetkilerine sahip olacak

Büyükşehirlerde bulunan, ancak “ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde olan arsa üzerine inşa edilen” AVM’lerdeki ruhsat yetkilerini ilçe belediyelerine kaydırdı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te dün “kritik” değişiklikler yaptı. Büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, işyeri açma, çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine kaydırıldı.

Artık bu yetki, büyükşehir belediyesi tarafından değil, ilçe belediyesi tarafından verilecek.

Bir görev devri daha

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle de Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’ya aykırı işlemlerde idari para cezalarını uygulama yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığı’na verildi. Bakanlık, bu yetkisini il müdürlüklerine devredebilecek.