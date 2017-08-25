Büyükşehirlerde eyleme hazırlanan PKK'lı Siirt'te yakalandı

SİİRT, (DHA)- DİYARBAKIR ve Batman\'da karayoluna el yapımı patlayıcı tuzaklama eyleminin faaillerinden biri olduğu belirtilen ve ayrıca büyükşehirlerde sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen PKK\'lı bir terörist, Siirt\'te yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada bu çalışmalarda, 13 Mayıs 2017 günü Diyarbakır Lice ilçesi Lice-Kulp yolu üzerinde meydana gelen EYP (El Yapımı Patlayıcı) tuzaklama olayı ile Batman Sason ilçesinde ele geçirilen mühimmatların faillerinden olan, büyükşehirlerde sansasyonel eylem hazırlığı yapan, ayrıca çeşitli suçlardan 4 ayrı aranma kaydı bulunan bölücü terör örgütü mensubu şahsın Siirt\'te yakalandığı belirtildi.