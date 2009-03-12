Büyükşehir'den Su Forumu için ek sefer

İETT ve İDO, 5. Dünya Su Forumu'nun yapılacağı 16-22 Mart tarihleri arasında Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'ne ek seferler düzenleyecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 16-22 Mart tarihleri arasında Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak 5. Dünya Su Forumu'na, 15 devlet başkanı ve 150'den fazla ülkeden bakan, yerel yönetici, parlamenter, bilim adamı ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı hatırlatıldı.



İstanbul'un ev sahibi olduğu foruma 15 binin üzerinde resmi kayıt yapıldığı belirtilen açıklamada, yerli ve yabancı katılımcı sayısının 20 bin kişi civarında olacağı ifade edildi. Forum süresince özellikle ulaşım konusunda olumsuz durumların yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle 16 Mart tarihinde devlet başkanlarının da katılımıyla yapılacak olan açılış seremonisi süresince ve ihtiyaç duyulan müteakip zamanlarda Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'nin üzerinde bulunduğu Karaağaç Caddesi'nin sivil araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.



Katılımcıların, forum alanına rahat ve hızlı bir şekilde gelebilmeleri için forum süresince İstanbul'un merkezi noktalarından forum alanına servisler kaldırılacağı ifade edilen açıklamada, İETT ve İDO'nun 16-22 Mart tarihleri arasında Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'ne ek seferler düzenleyeceği kaydedildi.



Açıklamada, Dentur ve Turyol'a ait deniz motorlarıyla da Kabataş, Üsküdar ve Kadıköy'den deniz yolu ile forum alanına erişim imkanı sağlanacağı belirtilerek, alınan önlemlerle birlikte ulaşım imkanlarından faydalanmak ve sıkışıklığa mahal vermemek için yerli katılımcıların özel otomobil yerine, forum süresince hizmet verecek olan servis araçlarını kullanmalarının önerildiği bildirildi.

