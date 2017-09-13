T24 LogoT24 Logo
Gündem

Büyükşehir'den 841 yıllık zafere anlamlı tören

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Çivril İlçesi'nde 841 yıl önce yaşanan ve Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyecek

13 Eylül 2017 21:01

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Çivril İlçesi\'nde 841 yıl önce yaşanan ve Anadolu\'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan Miryokefalon Savaşı\'nın yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyecek. 17 Eylül 2017 Pazar günü düzenlenecek tören, Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 17 Eylül 1176\'da Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan\'ın zaferi ile sonuçlanan Miryokefalon Savaşı\'nın 841. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 841 yıl önce yapılan Miryokefalon Savaşı\'nın Anadolu\'nun Türkleşmesi açısından da önemli bir yer teşkil ettiği ifade edilirken, anma töreninin 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 18.30\'da Çivril ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılacağı belirtildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapılacak kortejle başlayacak törende, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları gösterisi sunacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının kahramanlık ve ağıt türkülerinin yer aldığı bir konser vereceği belirtilirken, tüm vatandaşların davetli olduğu törende çeşitli ikramlarda da bulunulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİ Büyükşehir BelediyesiAnadoluTürkMiryokefalon SavaşıEylülPazarCumhuriyet MeydanıDenizli Büyükşehir BelediyesiAnadolu Selçuklu Sultanı II KılıçaslanBüyükşehir BelediyesiMiryokefalon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24