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Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden ambulanslara öncelik

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, il genelinde süren kar yağışında ekiplerin sadece yol açmadığını, hastalara müdahale edecek olan ambulanslara da yardımcı olarak hastalara ulaştırdıklarını sosyal medya hesabından yaptığ

25 Ocak 2018 22:10

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, il genelinde süren kar yağışında ekiplerin sadece yol açmadığını, hastalara müdahale edecek olan ambulanslara da yardımcı olarak hastalara ulaştırdıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.
Samsun\'da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentin yüksek kesimleri tamamen beyaza bürünürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ekiplerin sadece yol açmadığını, hastalara müdahale etmek için görevde olan ambulanslara da yardımcı olarak hastalara sağlık ekiplerinin daha hızla ulaşmalarını sağladıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabından Havza, Terme ve Alaçam\'da bulunan çeşitli mahallelerde hastaya ulaşmak için yolda kar yağışından dolayı mahsur kalan ambulanslara ekiplerin müdahale ederek hastaya ulaştırdıklarını belirtti.

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