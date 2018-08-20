Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş: 1 - 3

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan(xxx)- Leo (xxx), Lokman (xx), Hakan Arslan (xx), Tolga (xx), Scuk (xx) (Dk. 74 Kone (x), Taylan (xxx), Özer (xx) (Dk 82. Lennart Thy (x), Emrah (xxx), Sunu (xx), (Dk. 66 Erhan (xx), Munsy (xx)

BEŞİKTAŞ: Tolga (xx) - Gökhan (xxx), Pepe (xxx), Vida (xxx), Adriano (xx), Medel (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 37. Caner (xx), Necip (xx) (Dk. 72 Lens (xx), Babel (xxx), Quaresma (xx), Negredo (xxx) (Dk. 82. Tolgay (?)

GOLLER: Dk. 16 Scuk (B.B. Erzurumspor) - Dk. 53 Gökhan, Dk. 76 Negredo, Dk. 85 Quaresma (Beşiktaş)

SARIKART: Adriano, Güven (Yedek) (Beşiktaş)

Erzurum\'da 7 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşandı. B.B. Erzurumspor, evinde Beşiktaş\'ı konuk etti. Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği maçta ilk yarıyı Scuk\'un attığı golle 1-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı.

2\'nci dakikada gelişen B.B. Erzurumspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Munsy\'nin şutu kaleci Tolga\'da kaldı.

16\'ncı dakikada Erzurumspor\'un üst üste kullandığı korner atışlarının ardından öne geçti. Emrah\'ın kullandığı kornerde Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topta Scuk\'un sert şutu ağlarla buluştu: 1-0

27\'nci dakikada ortadan Beşiktaş yarı alanına giren Özer, soldaki Emrah\'ı gördü. Ceza alanına girdikten sonra Emrah\'ın şutunu defans uzaklaştırdı.

31\'nci dakikada Scuk\'ın sert şutunda top üst direkten geri geldi.

42\'nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Quaresma\'nın şutu kaleci Hakan\'da kaldı.

İlk yarı B.B. Erzurumspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53\'ncü dakikada Quaresma\'nın kullandığı faul atışını kaleci Hakan kornere çeldi. Quaresma\'nın kornerinde ön direkte topa iyi yükselen Gökhan Gönül, skora denge getirdi: 1-1

76\'ncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma\'nın yerden çevirdiği topta Negredo şık vuruşu ağlara gitti: 1-2.

85\'nci dakikada Tolgay\'ın pasıyla Erzurumspor savunmasının arkasına sarkan Lens, kaleci Hakan\'dan sıyrılırken yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

86\'ncı dakikada topun başına gelen Quaresma maçın skorunu tayin etti: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 3-1 mağlup etti.

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