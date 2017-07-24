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Spor

Büyüklerini bir bir eledi: 14 yaşındaki Muhsine Gezer dünya 3'üncüsü!

Türkiye Milli Takımı adına IPC 2017 Londra Dünya Şampiyonası'nda yarışan Muhsine, T20 kadınlar 800 metrede dünya 3'üncüsü oldu

24 Temmuz 2017 20:33

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan (TÖSSFED) Muhsine Gezer, Türkiye Milli Takımı adına yarıştığı IPC Özel Sporcular 2017 Londra Dünya Şampiyonası'nda, T20 bayanlar 800 metre yarışında 2'20''54 lük derecesi ile dünya 3'üncüsü oldu. Henüz 14 yaşında olan Gezer, kendisinden yaşça çok daha büyük rakiplerle yarışmasına rağmen bu başarıyı elde etti. 

"2020 Olimpiyatları'nda kendisinden
daha iyi bir sonuç bekliyoruz"

TÖSSFED Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM Başkan Başmüşaviri Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Sporcumuzun bu noktaya gelmesinde desteklerini esirgemeyen TÖSSFED Federasyon Başkanımız Birol Aydın ve Antrenörü Deniz Erenoğlu'na teşekkür ediyorum. Milli atletimizi de tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum'' dedi.

Aynur Tattersall / Londra (DHA)
 

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