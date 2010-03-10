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'Büyüklerin günahını küçükler ödememeli'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ''taş atan çocuklar düzenlemesi'' olarak bilinen tasarıyla ilgili konuştu.

10 Mart 2010 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ''taş atan çocuklar düzenlemesi'' olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile ilgili, ''Büyüklerin günahını küçüklere ödetmemek gerekir. Umarım el birliği içerisinde bu yasa geçer. Çocukları kaybetmek değil, kazanmak lazım'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jaime Enrique Inocencio Garcia Amaral'ı kabulü öncesinde, bir gazetecinin, ''Taş atan çocuklarla ilgili çalışmaları ilk siz gündeme getirmiştiniz. Bugünle ilgili değerlendirmeniz ne olur?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:

''Büyüklerin günahını küçüklere ödetmemek gerekir. Bunun için başından beri bu işi destekledim. Umarım el birliği içerisinde bu yasa geçer. Çocukları kaybetmek değil, kazanmak lazım. Çünkü adı üstünde çocuk onlar.''

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