Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na 689 sporcu katılacak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da yarın yapılacak Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası\'nda, 57 ilden 389\'u erkek olmak üzere 689 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonu\'nun 2017 faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası ile Süper Lig ve Süper Lige yükselme karşılaşmaları yarın Antalya\'nın Muratpaşa ilçesindeki 10 Bin Kişilik Spor Salonu\'nda başlayacak. Şampiyonada ilk gün kadınlarda 48, 52, 57 ve 63, erkeklerde 60, 66, 73 ve 81 kiloda sporcular rakipleriyle karşılaşacak. 9 Aralık\'ta gerçekleştirilecek Süper Lig mücadelesine katılacak takımlar şöyle:

Kadınlar; İstanbul BBSK, Galatasaray, Trabzonspor, Osmangazi BSK, Antalya Yolspor, Kocaeli BBSK, İzmir BBSK, Ordu Judo İhtisas, Sivas GSK, Salihli Belediye SK, Selçuklu Spor Kulübü, Trabzon Ayyıldız. Erkekler; İstanbul BBSK, Galatasaray, Selçuklu BSK, Samsun ASP, Ankara EGO, İzmir BBSK, Etimesgut BSK, Salihli Belediye SK, Ordu Judo İhtisas, Selçuklu Spor Kulübü, Düzce GSK, Osmangazi BSK. Süper Lige yükselme karşılaşmaları da 10 Aralık\'ta yapılacak.

Şampiyonanın tanıtım toplantısında Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, turnuvada 57 ilden 389 erkek, 300 kadın sporcu yarışacağını belirtti. Şampiyona için antrenör, sporcu idareci ve velilerle yaklaşık 1000 kişinin Antalya\'ya geldiğini anlatan Başkan Huysuz, 7-8 Aralık\'ta Türkiye Şampiyonası\'nda dereceyle girenlerin milli takım kampına seçileceğini ve uluslararası maçlara hazırlanacağını dile getirdi. Turnuvadaki başarılı sporcuların milli takımın oluşmasını sağlayacağını aktaran Huysuz, milli takımdaki başarının da 2020 olimpiyatlarındaki hedefi belirleyeceğini aktardı. Huysuz, 2018 yılında Antalya\'da dünya şampiyonası düzenlemeyi planladıklarını da söyledi.

Toplantıya katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da Antalya\'nın turizmde önemli bir destinasyon olduğuna değindi. Kış döneminde spor organizasyonlarıyla kent turizmi ve ülke sporuna katkı sağlamaya çalıştıklarını aktaran Hacıcaferoğlu, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz\'un konuşması

- Toplantıdan detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA