'Büyükler' terleyecek



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da toplam 19 futbolcunun bu sezon bitiminde sözleşmeleri sona erecek. En çok terleyecek kulüp ise 10 futbolcu ile Fenerbahçe...





Türk sporunun ''Üç Büyükler''i olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da kulüp yöneticileri, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcuları için masada ter dökecek.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da toplam 19 futbolcunun bu sezon bitiminde sözleşmeleri sona erecek.



Fenerbahçe 10, Beşiktaş 6, Galatasaray ise 3 futbolcusuyla masaya oturacak.



Fenerbahçe Alex, Roberto Carlos, Deivid, Lugano, Volkan Demirel ve Selçuk, Beşiktaş Nobre, Cisse ve Gökhan Zan, Galatasaray ise Ayhan gibi yıldız isimlerini kadrolarında tutmak için çaba harcayacak.



FENERBAHÇE'DE YILDIZLAR TERLETECEK

''Üç Büyükler'' içinde sezon sonundaki transfer döneminde en çok terleyecek olanı Fenerbahçe olarak göze çarpıyor.



Sarı-lacivertli kulüpte tam 10 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona erecek.



Başta takım kaptanı Alex De Souza olmak üzere, Deivid De Souza, Roberto Carlos Da Silva Rocha, Diego Alfredo Lugano Moreno, Diego Claudio Andres Del Transito Maldonado Rivera, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Tümer Metin, Can Arat ve bu sezon da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kiralık oynayan Kerim Zengin'in mukaveleleri son bulacak.



BEŞİKTAŞ NOBRE İLE GÖRÜŞÜYOR

Sezon sonunda 6 futbolcusunun sözleşmesi bitecek olan Beşiktaş ise, öncelikle golcüsü Mert Nobre'yi ikna etmeye çalışıyor.



Brezilya asıllı futbolcuyla menajeri aracılığıyla görüşmeler sürerken, son gelen bilgiler, Nobre'nin, yeni yılın ilk günlerinde sözleşmesini uzatacağı yönünde.



Siyah-beyazlı kulüpte ayrıca, Edouard Leopold Cisse, Gökhan Zan, İbrahim Üzülmez, Ali Tandoğan ile bu sezon Altay'da kiralık oynayan Mehmet Seyfettin Sedef'in sezon sonu sözleşmeleri bitiyor.



GALATASARAY'DA AYHAN

Galatasaray'da ise performansıyla teknik heyetin vazgeçilmezi olan Ayhan Akman'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.



Sarı-kırmızılı kulüpte ayrıca Emre Aşık ve Serkan Çalık'ın da bu sezon sonunda mukaveleleri son bulacak.



Öte yandan ''Cim Bom''da, İtalyan kaleci Morgan De Sanctis de kiralık olarak forma giyiyor.

