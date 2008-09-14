Büyükler kaybetmeye devam ediyor

G. Saray evinde kaybetti G. Saray evinde kaybetti

F.Bahçe Can'ı tutamadı! F.Bahçe Can'ı tutamadı!

Aragones kara kara düşünüyor Aragones kara kara düşünüyor

Turkcell Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ankara deplasmanında Hacettepe ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından sahasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın sahadan kayıpsız ayrılacağı ve ezeli rakibiyle puan farkını açacağı düşünülüyordu ama Akdeniz temsilcisi buna izin vermedi..Turkcell Süper Lig'in üçüncü haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 11. dakikada Nonda'nın attığı golle öne geçmesine rağmen Ngwenya'nın 32. dakikada gelen golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak puanını 5'e çıkardı.Bir gün önce ‘daha ucuz’ olduğu gerekçesiyle Aragones’i, Güiza’yı ve Josico’yu tercih ettiklerini belirten Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'si, Hacettepe’ye 2-1’lik skorla teslim oldu. Deplasmanda bu sezon ‘ikide sıfır’ çeken Kanarya, savunma oyuncuları Edu ve Lugano’nun yokluğunu 90 dakika boyunca hissetti