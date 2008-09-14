Büyükler kaybetmeye devam ediyor

Turkcell Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ankara deplasmanında Hacettepe ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-1 mağlup oldu. Bu maçın ardından sahasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın sahadan kayıpsız ayrılacağı ve ezeli rakibiyle puan farkını açacağı düşünülüyordu ama Akdeniz temsilcisi buna izin vermedi..Galatasaray-Antalyaspor: 1-1
Turkcell Süper Lig'in üçüncü haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 11. dakikada Nonda'nın attığı golle öne geçmesine rağmen Ngwenya'nın 32. dakikada gelen golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak puanını 5'e çıkardı. G. Saray evinde kaybettiHacettepespor-Fenerbahçe: 2-1
Bir gün önce ‘daha ucuz’ olduğu gerekçesiyle Aragones’i, Güiza’yı ve Josico’yu tercih ettiklerini belirten Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'si, Hacettepe’ye 2-1’lik skorla teslim oldu. Deplasmanda bu sezon ‘ikide sıfır’ çeken Kanarya, savunma oyuncuları Edu ve Lugano’nun yokluğunu 90 dakika boyunca hissetti F.Bahçe Can'ı tutamadı! Aragones kara kara düşünüyor