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Spor

Büyükler kaybetmeye devam ediyor

14 Eylül 2008 03:00

Turkcell Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ankara deplasmanında Hacettepe ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-1 mağlup oldu.  Bu maçın ardından sahasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın sahadan kayıpsız ayrılacağı ve ezeli rakibiyle puan farkını açacağı düşünülüyordu ama Akdeniz temsilcisi buna izin vermedi..


Galatasaray-Antalyaspor: 1-1
 
Turkcell Süper Lig'in üçüncü haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 11. dakikada Nonda'nın attığı golle öne geçmesine rağmen Ngwenya'nın 32. dakikada gelen golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak puanını 5'e çıkardı. 

arrow G. Saray evinde kaybetti



Hacettepespor-Fenerbahçe: 2-1

Bir gün önce ‘daha ucuz’ olduğu gerekçesiyle Aragones’i, Güiza’yı ve Josico’yu tercih ettiklerini belirten Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'si, Hacettepe’ye 2-1’lik skorla teslim oldu. Deplasmanda bu sezon ‘ikide sıfır’ çeken Kanarya, savunma oyuncuları Edu ve Lugano’nun yokluğunu 90 dakika boyunca hissetti 

arrow F.Bahçe Can'ı tutamadı!

arrow Aragones kara kara düşünüyor

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