Büyükler Greko-Romen Süper Ligi'nde 6 ve 7'nci hafta tamamlandı

ANKARA,(DHA)
Türkiye Greko-Romen Süper Lig\'in 6\'ncı ve 7\'nci hafta maçları Ankara\'da yapıldı.
Taha Akgül Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda A Grubu\'nda 12 puan toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 55 galibiyet ve 5 mağlubiyetle haftayı lider tamamladı. Çaykur Rizespor 42 galibiyet, 18 yenilgiyle 2\'nci, Akhisar Belediyespor ise 31 galibiyet ve 29 yenilgi ile 3\'üncü sırada yer aldı. B Grubu\'nda ise 12 puanlı Kayseri Şekerspor 49 galibiyet ve 11 yenilgi ile lider olurken, 10 puanlı ASKİ Spor 48 galibiyet ve 12 yenilgi ile 2\'nci, 6 puanlı Kasımpaşa 32 galibiyet 28 mağlubiyet ile 3\'üncü sırada yer aldı.
6\'ncı ve 7\'nci hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar ise şöyle;
A MİNDERİ
Bursa Büyükşehir Belediyespor 2
Çankırı Yarenspor 0
Konya Selçuklu 0
Ankara EGO 2
İzmir Büyükşehir Belediyespor 0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2
B MİNDERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2
Akhisar Belediyespor 0
ASKİSPOR 2
Yozgat 1959 0
Çaykur 2
Bursa Büyükşehir Belediyespor 0
Kasımpaşa 0
Konya Selçuklu 2
C MİNDERİ
Konya Büyükşehir Belediyespor 0
Çaykur 2
Kayseri Şeker 2
Kasımpaşa 0
Akhisar Belediyespor 1
Konya Büyükşehir Belediyespor 1
Yozgat 1959 0
Kayseri Şekerspor 2
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