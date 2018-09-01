Büyükler Greko-Romen Süper Ligi'nde 6 ve 7'nci hafta tamamlandı

ANKARA,(DHA)

Türkiye Greko-Romen Süper Lig\'in 6\'ncı ve 7\'nci hafta maçları Ankara\'da yapıldı.

Taha Akgül Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda A Grubu\'nda 12 puan toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 55 galibiyet ve 5 mağlubiyetle haftayı lider tamamladı. Çaykur Rizespor 42 galibiyet, 18 yenilgiyle 2\'nci, Akhisar Belediyespor ise 31 galibiyet ve 29 yenilgi ile 3\'üncü sırada yer aldı. B Grubu\'nda ise 12 puanlı Kayseri Şekerspor 49 galibiyet ve 11 yenilgi ile lider olurken, 10 puanlı ASKİ Spor 48 galibiyet ve 12 yenilgi ile 2\'nci, 6 puanlı Kasımpaşa 32 galibiyet 28 mağlubiyet ile 3\'üncü sırada yer aldı.

6\'ncı ve 7\'nci hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar ise şöyle;

A MİNDERİ

Bursa Büyükşehir Belediyespor 2

Çankırı Yarenspor 0

Konya Selçuklu 0

Ankara EGO 2

İzmir Büyükşehir Belediyespor 0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2

B MİNDERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2

Akhisar Belediyespor 0

ASKİSPOR 2

Yozgat 1959 0

Çaykur 2

Bursa Büyükşehir Belediyespor 0

Kasımpaşa 0

Konya Selçuklu 2

C MİNDERİ

Konya Büyükşehir Belediyespor 0

Çaykur 2

Kayseri Şeker 2

Kasımpaşa 0

Akhisar Belediyespor 1

Konya Büyükşehir Belediyespor 1

Yozgat 1959 0

Kayseri Şekerspor 2

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