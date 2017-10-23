'Büyükler, çocukları suç makinesine dönüştürüyor'

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, çocukların hukuki istismara uğradığını söyledi. Türk Ceza Kanunu\'ndaki (TCK) 31\'inci maddenin, hukuki yönden istismara neden olan bir kanun maddesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kök, \"Çocuklarımız, bu kanun maddesi öne sürülerek, büyüklerce suça teşvik ediliyorlar. Suça itilmiş çocuklar oluyorlar. Niye? Çünkü bunlar, daha az ceza alıyorlar. Çocuklarımız, bazen bir bakıyorsunuz büyüklerin teşvikiyle bir suç makinesi haline getiriyorlar\" dedi.

KADEM il temsilciliğinin organizasyonu ile Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle \'Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı\' düzenlendi. İki gün süren çalıştayda konuşan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakültesi Dekanı ve Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kök, literatüre \'hukuki istismar\'ı kendisinin eklediğini söyledi. Çocukların, hukuki yönden istismar edildiğini dile getiren Prof. Dr. Kök, TCK\'daki 31\'inci maddenin, yaş küçüklüğüyle ilgili cezayı ortadan kaldıran ya da azaltan hallerden biri olduğunu kaydetti. Çocukların, bu kanun maddesiyle suça sürüklendiğini savunan Prof. Dr. Kök, şunları söyledi:

\"Çocuklarımız, bu kanun maddesi öne sürülerek, büyüklerce suça teşvik ediliyorlar. Suça itilmiş çocuklar oluyorlar. Niye? Çünkü bunlar, daha az ceza alıyorlar. Özellikle çocuk haklarına dair sözleşmeyle Anayasa\'mızda, onlara yönelik pozitif ayrımcılığı kullanması gereken çocuklarımız, bazen bir bakıyorsunuz büyüklerin teşvikiyle bir suç makinesi haline getiriyorlar. Neden? Çünkü hukuki yönden istismar ediliyorlar. Bununda en az diğerleri kadar çok önemli bir istismar çeşidi olarak yer almasını isterim. Suça sürüklenen çocuklar açısından Çocuk Koruma Kanunu 31\'inci madde, hukuki istismarla ilgili yaş küçüklüğüne bağlı olarak 12 yaşında önce suç işleyen çocuklarımızın ceza sorumluluğu yok.12-15 yaş arasında muayeneler sonucunda azaltılıyor veya ortadan kaldırılıyor. 15-18 yaşında da indirilmiş cezalar uygulanıyor. Bu, işte çocuğun hukuki yönden istismarına neden olan bir kanun maddesidir. Bunu da farklı yorumlamak gerekir. Bir çocuk, ekonomik yönden istismar ediliyorsa hukuki yönden de cinsel yönden de istismar edilir. Yapılması gereken şeylerden en önemlisi, cinsel istismara götürecek sosyolojik kültürel ve ekonomik riskleri ortadan kaldırabilmektir. Tabi ki bu da hiç kuşkusuz ki devletimize düşmektedir. TCK\'nın 103\'üncü maddesi var; ama şunu söylüyorum. En çok değişikliğe giden maddelerden birisi. Eğer bir kanun maddesi, değişikliğe çok sık aralıklarla gidiyorsa burada bir sıkıntımız var demektir. Toplumsal bir anlaşmamız olmadığı, şeklinde algılanır.\"



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