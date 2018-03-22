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Spor

Büyükler Balkan Karate Şampiyonası başlıyor

İSTANBUL,(DHA) -  Balkanların en iyi karatecilerinin katılım göstereceği 20

22 Mart 2018 20:53

İSTANBUL,(DHA) - 

Balkanların en iyi karatecilerinin katılım göstereceği 20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası, İstanbul\'da düzenlenecek. 
Balkan Karate Federasyonu\'na üye ülkelerin katılımıyla düzenlenen Büyükler Balkan Karate Şampiyonası, 24-25 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 20\'ncisi yapılacak organizasyonda, Balkanların en iyi karatecileri tatamiye çıkacak. Türkiye\'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya\'nın katılım göstereceği şampiyonaya şu ana kadar 354 karateci kayıt yaptırdı. 
Halkalı Spor Salonu\'nda düzenlenecek şampiyonada büyükler kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası tarihinde ilk kez veteran kategorisi müsabakaları yapılacak. Türkiye Karate Federasyonu\'nun önerisiyle kabul gören ve ilki İstanbul\'da yapılacak müsabakalar sonunda kadınlar kumite 53, 60 ve +60 kiloda; erkeklerde ise 65, 75 ve +75 kiloda madalya dağıtılacak. Ferdi veteran müsabakalarının yanı sıra takım kategorisinde de kata ve kumite olmak üzere toplam 12 dalda madalya mücadelesi yaşanacak. 
MÜSABAKA PROGRAMI
24 Mart Cumartesi
09:00 - 10:00 Büyükler Ferdi Kata (Elemeler)
10:00 - 15:30    Kadınlar 61, 68, +68kg - Erkekler 67, 75, 84, +84kg
15:30 - 17:45    Veteranlar Ferdi Kumite (Elemeler)
18:00 Açılış seremonisi
18:15 Finaller (Tüm kategoriler) ve Madalya törenleri

25 Mart Pazar
09:00 - 10:00    Büyükler Takım Kata (Elemeler)
10:00 - 12:00    Kadınlar 50, 55kg - Erkekler 60kg    (Elemeler)
12:00 - 16:00    Veteran takım kata-kumite (Elemeler)
16:00 - 17:00    Finaller (Tüm kategoriler) ve Madalya törenleri
18:00 Kapanış Töreni

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