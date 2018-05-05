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Spor

Büyükler badmintonda Türkiye şampiyonları madalyalarına kavuştu

ANKARA / DHA Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası 1-5 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapıldı

05 Mayıs 2018 20:36

ANKARA / DHA

Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası 1-5 Mayıs tarihleri arasında Ankara\'da yapıldı.
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde gerçekleşen şampiyonaya; 138 kulüpten 605 sporcu katıldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na kota puanı veren müsabakalara giden sporcuların da katıldığı şampiyona heyecanlı maçlara sahne oldu.
Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonasında derece yapan isimler şöyle:
Tek Erkekler: 1. Emre Lale (Ankara Egospor) 2. İbrahim Haktan Doğan (Elazığ Gençlik) 3. Muhammed Ali Kurt (Erzincan T.Telekom) 3. Ahmetcan Oruç (İBBSK)
Tek Kadınlar: 1. Özge Bayrak (İBBSK) 2. Neslihan Yiğit (İBBSK) 3. Aliye Demirbağ (Elazığ Gençlik) 3. Büşra Ünlü (Ankara Egospor)
Çift Erkekler: 1.Serdar Koca - Serhat Salım (Ankara Egospor) 2. Mehmet Çapar - Emre Sönmez (Erzincan T.Telekom) 3. Serkan Uğurlu - Gökhan Zembilci (Samsun İlkadım) 3. İbrahim Ekşi - Okan Gültekin (İBBSK)
Çift Kadınlar: 1. Bengisu Erçetin - Nazlı Can İnci (Erzincan T.Telekom) 2. Zehra Erdem - İlayda Nur Özelgül (Erzincan Özel İdare) 3. Büşra Yalçınkaya - Fatma Nur Yavuz (ABBSK) 3. Büşra Ünlü - Ebru Yazgan (Ankara Egospor and ABBSK)
Karışık Çiftler: 1. Emre Sönmez - Zehra Erdem (Erzincan T.Telekom - Erzincan Özel İdare)2. İ. Haktan Doğan - Aliye Demirbağ (Elazığ Gençlik) 3. Mert Tunco - İlayda Nur Özelgül (Erzincan Özel İdare) 3. Murat Şen - Ebru Yazgan (ABBSK)

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