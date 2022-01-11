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Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi oldu

11 Ocak 2022 07:07

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Büyükelçi Serdar Kılıç Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Atamanın, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 161'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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