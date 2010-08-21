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Ekonomi

BÜYÜK İLİN PLAKASI SİGORTA MASRAFINI ARTIRIYOR  MERSİN (A.A)

21 Ağustos 2010 12:39

-BÜYÜK İLİN PLAKASI SİGORTA MASRAFINI ARTIRIYOR  MERSİN (A.A) - 21.08.2010 - İstanbul, Ankara gibi trafiğin ve nüfusun yoğun olduğu şehirlerin plakasını taşıyan araçları alan sürücüler, trafik sigortasını yaptırırken daha fazla ödemek zorunda kalıyorlar. Bu sürücüler İstanbul plakası taşıyan araçları için orta büyüklükteki şehirlere göre neredeyse 2 katı fazla trafik sigortası ödüyorlar.   Sigorta şirketleri kaza riski nedeniyle, en pahalı trafik sigortasını İstanbul plakası taşıyan araçlar için yapıyorlar. Bu sıralamayı ise Ankara, Kocaeli ve İzmir takip ediyor. Ücretler sigorta şirketlerine göre küçük farklılıklar göstermesine rağmen, 2010 model aynı markadaki bir otomobilin ortalama olarak bazı illerdeki trafik sigortası ücretleri şöyle: ''İstanbul (34) 252 TL, Ankara (06) 211.68 TL, Kocaeli (41) 201.6 TL, İzmir (35) 191.52 TL, Samsun (55) ve Bursa (16) 171.36 TL, Gaziantep (27) ve Adana (01) 141.28 TL, Mersin (33) 131.04 TL, Şanlıurfa (63), Osmaniye (80), Düzce (81) ve Konya 120.96 TL.'' Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, yaptığı açıklamada, araç satışlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler sayesinde tüketicilerin işlemlerini kısa sürede tamamlayabildiğini, bu konuda olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Önceden ortalama 1 gün süren satış işlemlerinin artık birkaç dakika içerisinde tamamlandığını dile getiren Kaya, ''İnsanlara çok kolaylık sağlandı. Bu konuda tüm ilgililere yürekten teşekkür ederiz. Ancak trafik sigortasında da yeni bir düzenleme gerekiyor'' dedi. Mevcut durumda sigorta işlemleri yapılırken, aracın nerede kullanıldığının dikkate alınmadığını anlatan Kaya, ''Oysa ki, bu tutum çok yanlış. Çünkü kişi kendisine tanınan hakkı kullanarak, Mersin'de bindiği otomobilinde İstanbul plakası bulundurabiliyor. Ama sigorta yaptırırken, adeta kendine sunulmuş hakkı kullandığı için cezalandırılıyor. Gerçekte, Mersin'de 34 plakalı bir araca binen tüketici, İstanbul'daki aracın risk bedelini ödememeli. Bu yüzden poliçe plakaya göre değil, ikamet adresine göre kesilmeli'' diye konuştu. Konuyla ilgili tüketicinin yasal haklarını kullanarak, mahkemeye başvurabileceğini bildiren Kaya, bu konuda gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

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