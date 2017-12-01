Büyükerşen'e saldıranlar tahliye edildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'e yumruklu saldırıda bulunup, silah çeken, aralarında emekli polis memuru Mahfuz Banlı\'nın da bulunduğu 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, geçen 29 Temmuz\'da Eskibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi\'nin karşısındaki Zübeyde Hanım Caddesi\'nde gezerken, kafe işletmecilerinin yola koyduğu masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince, tartışma çıktı. İddiaya göre, emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile çalışanları, Yılmaz Büyükerşen\'e önce yumruklu saldırıda bulundu, ardından tabanca çekti. Olayın ardından gözaltına alınan Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Mustafa Çetiner ile Aydın Tekin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıkların yargılanmasına Eskişehir 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başlanıldı. Duruşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katılmazken, tutuklu sanıklardan Mahfuz Banlı, Kocaeli Cezaevi\'nden, Yunus Mehmetoğlu da Bolu Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, diğer tutuklu sanık Yunus Emre Aksoy ile tutuksuz sanıklar Mustafa Çetiner ve Aydın Tekin de duruşma salonunda hazır bulundu.

SEGBİS ile savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Mahfuz Banlı, \"Olay günü Hoca\'yı görünce ona doğru gittim. Hatta önümü ilikledim, eline doğru eğildim. Ancak elini vermedi. Çay içmeyi teklif ettim. Kabul etmedi. \'Başınıza yıkarım pislikler\' gibi sözler söyledi. Bu arada tokat sesi gibi bir ses duydum. Ancak benim suçlamaların hiçbiriyle alakam yoktur. Suçsuzum ve beraatımı istiyorum\" dedi.

Sanıklardan Yunus Emre Aksoy da suçlamaları kabul etmeyerek, \"Olay günü Yılmaz Büyükerşen işlettiğim yerden geçerken dondurma tezgâhını kaldırmamı istedi. Ben de kaldıracağımı söyledim. Çay davetinde bulundum. Ancak kabul etmedi ve ileri doğru gitti. Sonradan Mahfuz Banlı\'nın da ona doğru gittiğini gördüm. Olaylarla benim ilgim yoktur\" diye konuştu.

Yılmaz Büyükerşen\'e saldırmak ve silah çekmekle suçlanan sanıklardan Yunus Mehmetoğlu ise şunları kaydetti:

\"Dayım Mahfuz Banlı iki kişiye doğru gidiyordu, ben de arkasından gittim. Yalnız bu şahıslardan bir tanesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olduğunu polis merkezinde öğrendim. Dayım bu kişileri çay içmeye davet etti. Bu şahıs dayıma \'Ben senin çayını içmem pislik herif\' dedi. Sonra birkaç adım attı ve masa, sandalyeleri kaldırmazsak başımıza yıkacağını söyledi. Ben Başkan\'a elimle vurdum. Yanındaki kişi elini beline atınca silah çekeceğini düşündüm. Ben de üzerimdeki kurusıkı tabancayı çıkartarak kurma kolunu geri doğru çekip bıraktım. Ancak onlara doğrultmak ya da tehdit içeren bir söz söylemedim.\"

Mahkeme heyeti başkanı, tutuklu sanıklar Mahfuz Banlı, Yunus Mehmetoğlu ve Yunus Emre Aksoy\'un tahliyesine karar vererek, belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in dinlenmesi için duruşmayı 15 Mayıs 2018 tarihine erteledi.



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