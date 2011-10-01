-Büyükerşen: Sabrım taşıyor ESKİŞEHİR (A.A) - 01.10.2011 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk Stadı'ndaki açık tribünün üstünün kapatılmasıyla ilgili olarak, ''Şov karışık ince siyasetin yeniden gündem maddesi yapılması karşısında sabrım taşıyor'' dedi. Büyükerşen, yaptığı yazılı açıklamada, açık tribünün üstünün kapatılması konusunda detaylı açıklama yaparak, hafızaları tazeleyeceğini belirtti. Gerçekleri ilerleyen günlerde bir basın toplantısı yaparak kamuoyuna açıklamak zorunda kalacağını duyuran Yılmaz Büyükerşen, şunları kaydetti: ''Atatürk Stadı'ndaki açık tribünün üstünün kapatılmasıyla ilgili olarak, şov karışık ince siyasetin yeniden gündem maddesi yapılması karşısında sabrım taşıyor. Ama şimdi çok önemli bir soruyu Eskişehirspor Kulüp Başkanı Halil Ünal'a, kamuoyu önünde delikanlıca ve açıkça cevaplaması için soruyorum. Kulüp Başkanı Halil Ünal, mevcut Atatürk Stadı'nın yerinde bırakılıp korunmasını ve yeni stadyumun Meclisce kabul edilmiş 1/25.000'lik imar planlarında yer aldığı gibi Türkiye'ye örnek olacak şekilde, binlerce otomobil alacak otoparkı olan ve şehre yeni çevre yolları ağıyla bağlanacak büyük bir spor köyü projesi içinde yer almasını istiyor mu, istemiyor mu?''