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Büyükerşen, dünya şampiyonu Sümeyye'yi kutladı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Brezilya'daki yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı'yı (14) kutladı

02 Mayıs 2018 19:23

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Brezilya\'daki yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı\'yı (14) kutladı.
Geçen Aralık ayında Meksika\'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası\'nda dördüncü olan Sümeyye Boyacı, 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Brezilya\'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası\'nda sırt üstü yarışlarda 45,92\'lik derecesiyle dünya şampiyonluğu kazandı. Aynı şampiyonanın 50 metre kelebek stilinde de 3\'üncülüğü elde ederek bronz madalyanın da sahibi olan Sümeyye\'yi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen makamında kabul ederek kutladı.
Sümeyye\'nin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olduğunu belirten ve onunla büyük gurur duyduklarını ifade eden Yılmaz Büyükerşen \"İstenildiği zaman Türkiye\'de denizi olmayan bir kentten de dünya şampiyonu yüzücüler çıkabildiğini gösteren sevgili Sümeyye\'ye, başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu başarısını daha da arttırarak 2020 Olimpiyatlarında hem şehrimizi hem ülkemizi başarıyla temsil edecektir\" diye konuştu.

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