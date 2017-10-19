Büyükerşen: Baraj çalışmamız engelleniyor

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan Aşağı Ilıca Barajı\'nın bazı çevreler tarafından engellendiğini öne sürdü.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, yapımı tamamlanma aşamasına gelen 10 milyon metreküplük Aşağı Ilıca Barajı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ilıca Barajı\'nın yapımına 2008 yılında başladıklarını belirten Prof. Dr. Büyükerşen, şunları söyledi:

\"Bilindiği gibi Eskişehir\'in su ihtiyacı Porsuk Barajı\'ndan karşılanmaktadır. Ancak, Kütahya tarafından her geçen gün artarak kirletilen baraj, dibi dolarak yaşlanmakta ve ömrü azalmaktadır. Bütün bunların yanında, baraj göletine yakın yerlerde bulunan Kütahya\'daki siyanürle gümüş işleme tesisi de, yakın geçmişteki sel baskınında olduğu gibi, devamlı tehdit unsuru oluşturmaktadır. Öte yandan şehrin artan nüfusu her geçen yıl Eskişehir\'in su ihtiyacını da hızla arttırmaktadır. Gerek bugün itibariyle, su rezervi yüzde 45\'in altına düşen Porsuk Barajı\'nın durumu, gerek iklim değişikliği sebebiyle artan kuraklık tehdidini göz önüne alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü, 2000 yılından beri, yeni su rezervleri arayışına girmiş ve bu kapsamda ilk olarak 2005 yılında Sarısungur Göletini inşa etmiştir. 2008 yılına gelindiğinde de Kalabak Suyu kaynaklarının doğduğu Türkmendağı Havzası\'nda, boşa akıp toprakta kaybolan kaliteli içme suyu niteliğindeki suları depolayacak Aşağı Ilıca Barajı\'nın yapım işini planlamış ve programa almıştır.\"

\'ENGELLEME ÇABALARI\'

Aşığı Ilıca Barajı çalışmalarını aşama aşama anlatan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, şöyle konuştu:

\"2011 yılının Temmuz ayında baraj inşaatına başlanmıştır. Bu süreçte çeşitli siyasi girişimlerle, Eskişehir halkının temiz ve doğal içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan baraj projesini engellemekten çekinmeyenlerin çabaları sonucunda, bazı köylülere, Tarım Bakanlığı\'nca ESKİ Genel Müdürlüğü\'ne verilmiş olan \'tarım dışı kullanım izninin iptali için dava açtırılmıştır. İdare Mahkemesi baraj yapımına ilişkin olarak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Bu karara ESKİ Genel Müdürlüğü\'nün üst mahkemeye itirazı üzerine, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi, belediyenin lehine karar vererek, yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştır. Bu karar sonrası, ESKİ Genel Müdürlüğü inşaata yeniden devam ederek, baraj gövde inşaatının yüzde 80\'ini tamamlamıştır. Bu defa da, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi davayı esastan sonuçlandırarak tarım dışı kullanım izninin iptaline karar vermiştir. Bu karar üzerine baraj inşaatı bitirilmek üzereyken ESKİ Genel Müdürlüğü yargı kararına uyarak inşaat durdurmuştur. ESKİ Genel Müdürlüğü\'nce Ziraat Mühendisleri Odası ile İnşaat Mühendisleri Odası\'ndan da alınan teknik raporlar Eskişehir Valiliği\'ne sunulmuştur. ESKİ Genel Müdürlüğü\'nün talebi ve teknik raporlar, Eskişehir Valiliği İl Toprak Koruma Kurulu gündemine alınarak 12.5.2017 tarihinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirilme sonucunda: \'gerek gölet gövdesi, gerekse göl aynası ve malzeme ocağı olarak kullanılan alanların tarımsal bütünlüğünü kaybetmiş olması, bilirkişi raporunda alternatif alan olarak gösterilen Uluçayır Sel Kapanı\'nın DSİ tarafından farklı bir amaçla planlanması nedeniyle alternatif alan olarak değerlendirilemeyeceği tespitleri ile toplam 48.97 hektar alanın içme ve kullanma suyu göleti amaçlı kullanımını kabul etmiştir\' şeklinde karar verilmiştir. Karar üzerine Aşağı Ilıca Göleti olarak anılan içme suyu amaçlı depolama tesis yapım işine başlanılmış ve gövde inşaatı tamamlanmış olup, dolu savak inşaatı da devam etmektedir. Kısa süre içinde bitirilmesi beklenen bu işten sonra döşenecek borularla Eskişehir\'e getirilecek olan Kalabak Suyu ayarındaki su, şehir şebekesine dahil musluklardan akıtılacaktır.\"

\'GEREKİRSE BÜTÜN TÜRKİYE\'YE AÇIKLARIZ\'

Prof. Dr. Büyükerşen, baraj yapımının bazı çevrelerce engellenmeye çalışıldığını öne sürerek, \"Eskişehir\'in yeni içme suyu rezervini, siyasi amaçlı engelleme gayretlerine, kaybedilen onca yıldan sonra tam sonuca erişmek üzereyken, yerel bir siyasetçisinin yeniden son bir hamleyle bu projeyi engellemeye kalkıştığını ve bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunduğunu görmekteyiz. Ancak gerekirse bu kişiyi ve onun baskı yaparak yeni engeller çıkarmaya zorladığı bürokratlar ile kamu kuruluşlarını Eskişehir halkına ve bütün Türkiye\'ye açıklarız\" dedi.

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