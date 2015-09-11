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Dünya

Büyükelçiyi yaralayan saldırgana 12 yıl hapis

Saldırgan, geçtiğimiz Mart ayında ABD'nin Seul Büyükelçisi'ne usturayla saldırmış; ABD'li elçi hastanede beş gün tedavi görmüştü

11 Eylül 2015 12:03

Katıldığı bir toplantıda konuşma yapmaya hazırlanan ABD'nin Seul Büyükelçisi Mark Lippert'ı usturuyla yüzünden yaralayan Kim Ki-jong’a, 12 yıl hapis cezası verildi.

Hürriyet’in Associated Press'ten aldığı habere göre; Mahkeme Sözcüsü Koon Young Maeng, saldırganın cinayete teşebbüs ve yabancı bir diplomata saldırı suçlarından mahkûm edildiğini söyledi.

Kim Ki-jong, geçtiğimiz Mart ayında Mark Lippert'a Seul'deki bir sabah forumu esnasında usturayla saldırmış; yüzünde ve omzunda derin kesikler oluşan ABD'li elçi, başkentteki bir hastanede beş gün tedavi altında tutulmuştu.

Büyükelçi Lippert'ı yaralayan saldırgan, korumalar tarafından yakalanmış, yüzüstü yere yatırılarak, etkisiz hale getirilmişti.

Lippert'ın yanağındaki 11 santimlik kesiğin derinliğinin üç santim olduğu, yüzündeki sinirlerin ise zarar görmediği açıklanmıştı. Saldırının ardından 2.5 saatlik bir ameliyata alınan Lippert'ın doktorlarından Yoo Dae-Hyun, ustura darbesinin birkaç santim aşağı gelmesi durumunda Lippert'ın şahdamarının kesilebileceğini, bunun da ABD'li büyükelçinin hayatına mâl olabileceğini ifade etmişti.

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