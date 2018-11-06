Büyükelçi'ye Wilders tehdidi

Hollanda'nın Pakistan Büyükelçisinin, sağ popülist milletvekili Geert Wilders'in Twitter üzerinden yaptığı İslam karşıtı paylaşımlar yüzünden Pakistan'da ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, "Büyükelçiyi hedef alan tehditlerle uğraştıklarını" söyledi. Sözcü, "Büyükelçiliğin güvenliğini de çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda Pakistan ile istişarelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Pakistan ve Hollanda medyasında yer alan haberlerde, Hollanda Büyükelçisi’nin radikal İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisinin "hedefi" olabileceği yönünde Pakistan İçişleri Bakanlığı’nın geçen ay gizli bir dosya göndererek, uyarıda bulunduğu iddia edildi. Dosyada, "TLP ile bağlantılı unsurların, Hollandalı parlamenter Geert Wilders'in kişisel Twitter hesabında Peygambere hakaret eden karikatürleri yayınlamasına misilleme olarak Hollanda Büyükelçisi'ni hedef alan eylem planlıyorlar” ifadesi kullanıldı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı ve Hollanda Büyükelçiliği söz konusu haberlere ilişkin açıklama yapmadı.

Radikal İslamcı TLP yönetimi ise söz konusu iddiaları kabul etmedi. TLP sözcüsü Pir İcaz Eşrafi AFP’ye yaptığı açıklamada, "Tahrik-i Lebbeyk'in politikası kimseye saldırmak değil. Biz barışçıl bir hareketiz" sözleri ile iddaları reddetti. Ancak TLP'nin "Hollanda hükümetinin Wilders’in parlamentodan ihraç edilmesini talep ettiğini" belirten Eşrafi, eğer bu talep yerine getirilmezse, Pakistan hükümetinin Hollanda Büyükelçisi'ni ülkeden göndermesi gerektiğini” dile getirdi.

Wilders Muhammed Peygamber konulu yarışmayı iptal etmişti

Hollandalı sağ popülist politikacı Geert Wilders, planladığı Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını Ağustos ayında iptal etmişti. Wilders, "İslamcı şiddet tehlikesi nedeniyle yarışmayı durdurduğunu ve yarışmanın İslamcı şiddete bahane edilmesini istemediğini" açıklamıştı. Wilders'in Lahey'deki parlamento binasında düzenlemeyi planladığı Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışması en fazla Pakistan'da yoğun protestolara neden olmuştu. Yarışmanın iptal edilmesi de Pakistan'da özellikle radikal İslamcı TLP partisi tarafından memnuniyetle karşılanmış ve yarışmanın iptali "zafer" olarak nitelendirilmişti.

Pakistan Tahrik-i Lebbeyk partisi geçen hafta Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Asya Bibi'ye yönelik beraat kararıyla da yeniden gündeme gelmişti. Radikal İslamcı partinin yanlıları, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin beraat kararını protesto eden gösteriler düzenlemişti. Pakistan hükümeti protestolar sonrasında kamu malına zarar verdiği gerekçesi ile aralarında TLP üyelerinin de bulunduğu yüzlerce göstericiyi gözaltına almıştı.

AFP/BN, JD,GA

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