-Büyükelçiye taşlı yumurtalı saldırı ŞAM (A.A) - 24.09.2011 - Fransa'nın Şam Büyükelçisi Eric Chevallier, Şam'ın eski şehir bölgesinin Hristiyan mahallesinde Antakya ve Tüm Doğu Ortodoks Rum Patriği Ignatios IV Hezim ile görüşmesinden çıkarken Suriye yönetimi yandaşlarının taşlı yumurtalı saldırısına maruz kaldı. Görgü tanıkları, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad lehine sloganlar atan genç kadın ve erkeklerin, görüşme çıkışında Eric Chevallier ve beraberindeki Fransız heyetine taş ve yumurta fırlattığını anlattı. Büyükelçi Chevallier, yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak, araçlarına dönerlerken tehditkar görünen ve bazıları sopalı rejim yanlısı milislerle kadınların, kendisine ve heyetine önce yumurta sonra taş attıklarını belirtti. Suriyeli insan hakları eylemcileri, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre işkence sonucu Giyat Matar isimli eylemcinin hayatını kaybetmesinden sonra Fransa Büyükelçisi Eric Chevallier ve ABD Büyükelçisi Robert Ford'un başsağlığında bulunmak üzere başkent Şam'ın Darayya bölgesine geldiklerini açıklamışlardı.