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Dünya

BÜYÜKELÇİSİ TAN:DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK WASHINGTON (A.A)

24 Nisan 2011 10:40

-BÜYÜKELÇİSİ TAN:DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK                    WASHINGTON (A.A) - 24.04.2011 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 Nisan açıklamasının "tarihin yanlış, kusurlu ve tek taraflı biçimde siyasi nitelendirilmesini yansıttığını ve bundan derin üzüntü duyduklarını" belirterek, "Tarihsel acıların tek taraflı yorumlanması, taraflar arasında uzlaşı ve barışı getirmeyecektir" dedi.  Tan, Obama'nın Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan gününe yönelik açıklamasını Twitter'dan değerlendirdi. Twitter'a, Obama'nın açıklamasının "tarihin yanlış, kusurlu ve tek taraflı biçimde siyasi nitelendirilmesini yansıttığını ve bundan derin üzüntü duyduklarını" yazan Tan, "Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihi hakkında, üçüncü tarafların, iç siyasi değerlendirmelere dayanan yargıda bulunmalarının kabul edilemez olduğunu" kaydetti. Tan, "bu tür haksız açıklamaların Türkler ile Ermenilerin ortak tarihi konusunda adil hafızaya ulaşılması çabalarını daha karmaşık hale getireceğini" belirterek, "Tarihsel acıların tek taraflı yorumlanması, taraflar arasında uzlaşı ve barışı getirmeyecektir. ABD, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme ve diyaloğu cesaretlendirmeli ve bunu, tek taraflı, siyasi güdümlü açıklamalarla engellememelidir" dedi.

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