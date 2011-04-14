Büyükelçilikten Erdoğan'a yanıt: Vize başvurularında başörtüsünün çıkarılması talep edilmiyor

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Erdoğan: ABD fotoğraf yüzünden kızıma vize vermiyordu

Strasbourg'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğüne yönelik eleştirilerine sert cevap verdi.Kendi gelini için vize başvurusunda başörtülü olması nedeni yaşadığı sıkıntıları anlaten Erdoğan, "gelinim başörtüsü nedeniyle vize alamıyorsa normal vatandaşlara ne çileler çektiriyorlar önce kendileri demokrasiyi kavrasınlar" dedi.Bunun üzerine bir açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise, "vize başvurularında başörtüsünün çıkarılmasının talep edilmediği" bildirildi.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD'ye gelen bütün Türk ziyaretçiler ve özellikle de bizi ziyaret etmeyi tercih eden seçkin vatandaşların aile bireylerini sıcak bir şekilde karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.ABD'yi ziyaret eden bütün vatandaşlara "hoş ve verimli yolculuklar" dileğinde bulunulan açıklamada, şöyle denildi:"Şunu açıkça belirtmek bizim için önemli; ABD Dışişleri Bakanlığı, vize başvurusu yapanlardan başörtülerini çıkarmasını talep etmiyor. Bununla birlikte vize başvurularında kullanılan fotoğraflar için belirgin kurallar var. Vize başvuru fotoğraflarında, başvuranın yüzünün tam olarak görünmesi gerekiyor ancak bu, başvuruyu yapanın başındakini çıkarmasını gerektirmiyor. Bu düzenlemeler, bütün vize başvuru duyurularımızda açıklanmaktadır."