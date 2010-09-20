-BÜYÜKELÇİLİKTE BEYAZ TOZ ALARMI TEL AVİV (A.A) - 20.09.2010 - İsrail'deki Türkiye Büyükelçiliğine içinde beyaz toz bulunan bir zarfın gönderilmesi, Büyükelçiliği ve İsrailli yetkilileri alarma geçirdi. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine, bir zarfın içinde ne olduğu bilinmeyen beyaz toz gönderildi. Büyükelçilik yetkilileri alarma geçerken, İsrailli güvenlik yetkilileri ve uzmanlar da Büyükelçiliğe giderek incelemelere başladı. Büyükelçiliğe bir ambulans ve bir itfaiye aracı da gönderildi. Zarfın içindeki maddenin niteliği üzerinde çalışma sürüyor. Büyükelçiliğe sabah saatlerinde gelen zarfın kim tarafından gönderildiği henüz bilinmiyor. Tel Aviv'deki ABD İspanya ve İsveç büyükelçiliklerine de geçen hafta benzer zarflar gönderilmiş, zarflarda şüpheli maddenin yanı sıra İsrail karşıtı ifadeler yer almıştı.