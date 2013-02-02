'Büyükelçilik saldırısında 6 kilogram TNT ve el bombası kullanıldı'

Ankara Valiliği, dün ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında ''Saldırgan yanında getirdiği el bombasını da patlattı. 6 kilo TNT tipi patlayıcının butona basmak suretiyle patlatıldığı tespit edildi'' denildi.

Ankara Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliği'ne yapılan bombalı intihar saldırısıyla ilgili ilk belirlemelere göre intihar saldısı yapan kişinin 6 kilo TNT türü patlayıcının elektronik düzenekli butona basmak suretiyle patlatıldığı, ayrıca olay yerinde bulunan el bombası parçalarından eylemcinin yanında getirmiş olduğu el bombasını da patlattığının belirlendiğini bildirdi.

Açıklamada, "Eylemi yaptığı değerlendirilen kişinin DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu, 1977 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Şişli Harbiye Orduevine lav silahı ile saldırdığı ve yakalanarak tutuklandığı, cezaevinden tahliye edilmesinden sonra yurtdışına kaçtığı ve anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs ve hükümlüler ile tutuklular ayaklanması suçlarından arandığı, DHKP-C militanı eylemcinin ailesi tarafından fotoğraflarından teşhis edildiği ve ancak şahsın kesin kimlik tespitinin ailesinden alınmış olan DNA örneği ile yapılacak mukayese sonrası tespit edileceği'' belirtildi.

Yazılı açıklamada ayrıca şöyle denildi:

"ABD Ankara Büyükelçiliği'nin personel ve ziyaretçi girişlerinin yapıldığı kapıdan sahte kimlik kullanarak geçiş yapmak talebinde bulunan bir şahsın üzerinde taşıdığı bomba düzeneklerini patlatarak intihar eylemi gerçekleştirmesi sonucunda Büyükelçilik güvenlik görevlisi Mustafa Karasu hayatını kaybetti, iş takibi nedeniyle güvenlik-kontrol binasında bulunduğu anlaşılan Didem Tuncay adlı kişi ile 2 Büyükelçilik görevlisi yaralandı."

Valilik açıklamasında, büyükelçilik güvenlik bölümünde görevli 2 personelin tedavilerinin ayakta yapıldığı, iş takibi nedeni ile bina içerisinde ve patlama mahalli yakınında bulunan yaralı Didem Tuncay’ın Ankara Numune Hastanesinde tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, olaya ilişkin olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü ilgili birimlerince çalışmalara çok yönlü devam edildiği bildirildi.