Büyükelçilik önünde kaldırım nöbeti!

T24 - Türkiye ve Azerbaycan Türk gençliği, 2 gün önceden nöbet tutarak, 24 Nisan sözde soykırım günü nedeniyle eylem yapmak isteyen Ermenilere, büyükelçiliğimizin önündeki kaldırımı kaptırmadı.



Megafonlarla sloganlar atan Türk göstericiler Ermeni gruba sırtlarını dönerek İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ve Gençlik Marşı’nı okudu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıldönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan dolayısıyla Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde, Türkler ve Ermeniler karşılıklı gösteri yaptı. Büyükelçiliğin önündeki kaldırımı Ermenilere bırakmamak için iki gün önceden burada nöbet tutmaya başlayan ABD’deki Türkler, sabah saatlerinden itibaren de sayıları artarak toplanmaya başladı. Gösteriye katılan Türkler arasında sadece Washington’dan değil, New York ve diğer bazı eyaletlerden de gelenler olduğu gözlendi.Washington’daki Azerbaycan Türkleri’nin de eşlik ettiği ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, polis tarafından yerleştirilen paravanların üzerine Türkiye, ABD ve Azerbaycan bayrakları ile Atatürk posteri astı.





Bu kez Türkler fazlaydı



Grup, ellerinde Ermenilerin 1915 yılı olaylarında Türklere yaptıkları kıyım ile öldürülen Türk Büyükelçilerle ilgili pankartlar açtı. Karşı kaldırıma geçen Ermeniler de Türkiye’yi “inkar” ile suçlayan ve Atatürk ile Türk halkına hakaretamiz ifadelerin yeraldığı bazı pankartlar açtılar. Paskalya dolayısıyla gösterilerini sessiz olarak yapan Ermeniler’den bazılarının ağızlarına bantlar yapıştırdığı, pankart açan Ermeniler arasında bazı küçük yaştaki çocukların da olduğu gözlendi.

Megafonlarla sloganlar atan Türk göstericiler ise bir ara Ermeni gruba sırtlarını dönerek İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ve Gençlik Marşı’nı okudular. Gösteride yer alan Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Günay Evinch de, A.A muhabirinin sorularını yanıtlarken, gösteriye katılan Amerika’daki Türklerin sayısının ilk kez Amerika’daki Ermenilerin sayısından daha yüksek olduğuna işaret ederek, bu açıdan bugünün Türk-Amerikan tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.





Gençlerimize teşekkür etti



Türkİye ve Azerbaycan bayraklarıyla Büyükelçiliğimiz önünde saf tutan Türkiye ve Azerbaycan Türkleri, gösteri sonrası Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan’ın daveti üzerine hep beraber Büyükelçilik binasına girdi. Büyükelçi Tan, kaldırımı kaptırmayan ve sayıca Ermeni göstericilere fark atan Türk gençlerine teşekkür etti.