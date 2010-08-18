-BÜYÜKELÇİLİĞE GİREN KİŞİ ETKİSİ HALE GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine birinci katın camını kırarak giren şahsın, büyükelçilik güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve sorgulandığını bildirdi. Bakanlığın yazılı açıklamasında, ''şahıs tarafımızdan sorgulanmakta; olay hakkında derinlemesine araştırma yapılmaktadır'' denildi. Büyükelçilik görevlilerinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığının kaydedildiği açıklamada, olaya ilişkin olarak da şu bilgiler verildi: ''Filistinli olduğunu iddia eden bir şahıs, elinde bıçak, benzin bidonu ve sonradan oyuncak olduğu anlaşılan bir tabancayla Tel Aviv Büyükelçiliğimize, birinci katına tırmanıp camını kırmak suretiyle girerek iltica etmek istediği yönünde bağırıp çağırmaya başlaması ve Muavin Konsolosu rehin almaya teşebbüs etmesi üzerine Büyükelçiliğimiz güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiştir.''