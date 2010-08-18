T24 LogoT24 Logo
Gündem

BÜYÜKELÇİLİĞE GİREN KİŞİ ETKİSİ HALE GETİRİLDİ ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 00:47

-BÜYÜKELÇİLİĞE GİREN KİŞİ ETKİSİ HALE GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine birinci katın camını kırarak giren şahsın, büyükelçilik güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve sorgulandığını bildirdi. Bakanlığın yazılı açıklamasında, ''şahıs tarafımızdan sorgulanmakta; olay hakkında derinlemesine araştırma yapılmaktadır'' denildi.  Büyükelçilik görevlilerinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığının kaydedildiği açıklamada, olaya ilişkin olarak da şu bilgiler verildi:  ''Filistinli olduğunu iddia eden bir şahıs, elinde bıçak, benzin bidonu ve sonradan oyuncak olduğu anlaşılan bir tabancayla Tel Aviv Büyükelçiliğimize, birinci katına tırmanıp camını kırmak suretiyle girerek iltica etmek istediği yönünde bağırıp çağırmaya başlaması ve Muavin Konsolosu rehin almaya teşebbüs etmesi üzerine Büyükelçiliğimiz güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24