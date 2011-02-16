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BÜYÜKELÇİLİĞE ATANMASINI UÇAKTA ÖĞRENDİ KATMANDU (A.A) 

16 Şubat 2011 11:44

-BÜYÜKELÇİLİĞE ATANMASINI UÇAKTA ÖĞRENDİ KATMANDU (A.A) - 16.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Burak Akçapar'ı atadıklarını bildirdi  Davutoğlu, resmi ziyaret için Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Dönem Başkanı Nepal'in başkenti Katmandu'ya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bulunduğu İran'dan ayrılarak, eşi Sare Davutoğlu ve beraberindeki heyetle Nepal ve Hindistan ziyaretlerinin ilk durağı olan Katmandu'ya gelen Davutoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Ram Baran Yadav ve Başbakan Jhala Nath Khanal tarafından kabul edilecek. Öte yandan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Siyasa ve Arabuluculuk Birimi Direktörü olan Levent Bilman'dan boşalan Yeni Delhi Büyükelçiliğine, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Burak Akçapar'ı atadıklarını bildirdi. Davutoğlu, Akçapar'a atama haberini Tahran Havalimanında uçakta verdi. Davutoğlu, kendisini Nepal'e götürmek için İstanbul'dan gönderilen THY uçağına binişinin ardından İstanbul'dan gelen heyetle bir süre sohbet etti. Davutoğlu, bu sırada Akçapar'a Yeni Delhi Büyükelçisi olarak atandığını bildirdi. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Akçapar, göreve layık olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Atama kararını Türkiye saati ile 00.30 civarında bildiren Davutoğlu, "Ben genelde büyükelçilik atama kararlarını gece 12'den sonra tebliğ ederim. Burak bey, bir ülkeye değil bir kıtaya büyükelçi olarak atandı. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

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