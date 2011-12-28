-Büyükelçiler Konferansı Edirne'de devam edecek ANKARA (A.A) - 28.12.2011 - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Büyükelçiler Konferansı, Ankara'daki programın ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla yarın Edirne'de devam edecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Davutoğlu'nun dün ve bugün Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan dışişleri bakanlarını arayarak, büyükelçilere hitap etmek üzere konferansın Edirne'de düzenlenecek bölümüne davet ettiğini söyledi. Ünal, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Baconschi'nin, Davutoğlu'nun davetini kabul ettiğini belirtti. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov'un başka bir programı olduğu gerekçesiyle Edirne'ye gelemeyeceğini söylediğini bildiren Ünal, Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Dimas'ın da Edirne'ye gelmeyi arzuladığını ancak önceden düzenlenmiş başka randevuları nedeniyle katılamayacağını bildirdiğini açıkladı. -Davutoğlu-Dimas görüşmesi- Bakanlık Sözcüsü Ünal'ın verdiği bilgiye göre, Davutoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimas ile yaptığı görüşmede, kendisini bir kez daha Türkiye'ye davet etti. Davutoğlu, görüşme sırasında, daha önce de belirttiği üzere Selanik'e gitmeyi arzuladığını belirti. Davutoğlu, Dimas'a Selanik ve Edirne'yi birlikte ziyaret etmeyi önerdi. Dimas ise programının elvermesi halinde ileride Türkiye'yi ziyaret etmeyi istediğini söyledi. Davutoğlu, gündemdeki konular değerlendirilirken de eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın son açıklamasını karşıtının dikkatine getirdi. 1990'lı yıllarda iki ülke ilişkilerinde karşılıklı güvensizlik bulunduğunu ve çeşitli spekülasyonlar yapıldığını belirten Davutoğlu, Yılmaz'ın ikinci açıklamasıyla konuya açıklık getirdiğini kaydetti.