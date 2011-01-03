T24 LogoT24 Logo
Gündem

BÜYÜKELÇİLER ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A)

03 Ocak 2011 12:52

-BÜYÜKELÇİLER ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Üçüncü Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçiler, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açılışını yapacağı "Vizyoner Diplomasi: Türkiye'nin Perspektifinden Küresel ve Bölgesel Düzen" temalı konferansa katılan yaklaşık 180 büyükelçi, sabah erken saatlerde Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Arslanlı Yol'dan yürüyen Bakan Davutoğlu ve büyükelçiler, daha sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular. Topluluk Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı da çektirdi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Davutoğlu, şu satırları yazdı: "Büyük Önder Atatürk, Dışişleri Bakanlığı Üçüncü Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Cumhuriyetimizin Büyükelçileriyle birlikte bir kez daha huzurunuzdayız. En değerli eseriniz olan Cumhuriyetimiz bugün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi ışığında, güçlü bir vizyon temelinde izlediğimiz aktif dış politika ile uluslararası gelişmelere yön verebilen, dostluk ve işbirliği aranan, etkin bir aktör haline gelmiştir. Dışişleri camiası mensupları olarak, ülkemizin çağdaş uluslar topluluğu içinde hak ettiği etkinlik ve ağırlığa kavuşmasına katkıda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Türkiye bugün çizmiş olduğunuz hedef doğrultusunda muasır medeniyetler arasında haklı yerini almış bulunmaktadır." Bakan Davutoğlu bu satırları, imzalamasının ardından yüksek sesle büyükelçilere de okudu. Ankara'da başlayacak olan konferans, 7-9 Ocak günlerinde Erzurum'da devam edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24