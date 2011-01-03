-BÜYÜKELÇİLER ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Üçüncü Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçiler, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açılışını yapacağı "Vizyoner Diplomasi: Türkiye'nin Perspektifinden Küresel ve Bölgesel Düzen" temalı konferansa katılan yaklaşık 180 büyükelçi, sabah erken saatlerde Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Arslanlı Yol'dan yürüyen Bakan Davutoğlu ve büyükelçiler, daha sonra Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular. Topluluk Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı da çektirdi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Davutoğlu, şu satırları yazdı: "Büyük Önder Atatürk, Dışişleri Bakanlığı Üçüncü Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Cumhuriyetimizin Büyükelçileriyle birlikte bir kez daha huzurunuzdayız. En değerli eseriniz olan Cumhuriyetimiz bugün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi ışığında, güçlü bir vizyon temelinde izlediğimiz aktif dış politika ile uluslararası gelişmelere yön verebilen, dostluk ve işbirliği aranan, etkin bir aktör haline gelmiştir. Dışişleri camiası mensupları olarak, ülkemizin çağdaş uluslar topluluğu içinde hak ettiği etkinlik ve ağırlığa kavuşmasına katkıda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Türkiye bugün çizmiş olduğunuz hedef doğrultusunda muasır medeniyetler arasında haklı yerini almış bulunmaktadır." Bakan Davutoğlu bu satırları, imzalamasının ardından yüksek sesle büyükelçilere de okudu. Ankara'da başlayacak olan konferans, 7-9 Ocak günlerinde Erzurum'da devam edecek.